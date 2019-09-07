Denizli'de çatıdan düşen kişi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde işyerinin çatısından düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Cansız (48) Acıpayam ilçesinde Sanayi Caddesi'ndeki işyerinin çatısına çıktı. Cansız, 4 metre yüksekten aşağı düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cansız, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Cansız'ın çatıya çalışma yapan bir vinci izlemek için çıktığı ileri sürüldü.

