HABER
  4. Denizli'de çiftlik sahibi başından vurulmuş halde ölü bulundu

Denizli'de çiftlik sahibi başından vurulmuş halde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 22:52 | Son Güncelleme

Denizli'de çiftlik sahibi başından vurulmuş halde ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde bir çiftlik sahibi, iş yerinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çıtak Mahallesi'nde küçükbaş hayvan çiftliği bulunan Fatih Kürşad Yağcı (37), komşuları tarafından besihanede yerde kanlar içinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, başından tabancayla vurulan Yağcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yağcı'nın cesedi, otopsi için Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, çiftlikte çoban olarak çalışan ve olayın ardından kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNER Üçlü ilişkileri olay yarattı: 'Ailem bilse reddeder!' Üçlü ilişkileri olay yarattı: 'Ailem bilse reddeder!'
İki işçi hayatını kaybetmişti! Flaş gelişmeİki işçi hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Barajda bulunan kadının kimliği DNA testi ile belirlendiBarajda bulunan kadının kimliği DNA testi ile belirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Çivril Denizli

En Çok Okunan Haberler

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Yarım asırlık firma geçici konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma geçici konkordato ilan etti!

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Destici'den İmamoğlu'na Kanal İstanbul tepkisi!

Destici'den İmamoğlu'na Kanal İstanbul tepkisi!

Kanal İstanbul için net mesaj: Başlayacak ve bitireceğiz

Kanal İstanbul için net mesaj: Başlayacak ve bitireceğiz

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Esenyurt'ta feci kaza! Araç hurdaya döndü, Uzman Çavuş Murat Kurt hayatını kaybetti

Feci kaza! Araç hurdaya döndü, uzman çavuş hayatını kaybetti

Son dakika! Zonguldak'ta iki işçinin hayatını kaybettiği kaçak maden ocağı mühürlendi

İki işçi hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme

25 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

25 Aralık 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu'nda kazandıran numaralar belli oldu

Eğitime kar engeli! Kahramanmaraş ve Adana'da bazı okullar bir günlüğüne tatil edildi

Eğitime kar engeli! Bazı okullar bir günlüğüne tatil edildi

İstanbul Valiliği'nde 'fayton' toplantısı

Valilik'te 'fayton' görüşmesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.