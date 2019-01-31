Denizli'de emeklilik vaadiyle dolandırıcılık iddiası

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, kendisini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilisi olarak tanıtıp, kırsal kesimlerde yaşayan 13 kişiyi emeklilik vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavas'tan 9, Pamukkale ilçesinden ise 4 kişinin, emekli edilme vaadiyle dolandırıldığı iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine çalışma başlattı.

Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan ve büyük bölümü yaşlı olan mağdurların evlerinin çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelinin ilkokul mezunu Gülay S. (35) olduğunu belirledi.

Kendisini SGK yetkilisi olarak tanıtıp, 13 kişiden 50 bin lira aldığı ileri sürülen Gülay S, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

