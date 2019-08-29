Denizli’de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Denizli’de Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, terör örgütünü savunan paylaşımlarda bulundukları ve FETÖ’ye ait banka olan Bank Asya hesaplarında hareketlilik olduğu iddiasıyla 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bir mühendis, bir banka çalışanı ve 3 esnaf olmak üzere 5 kişi İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tespit ettikleri adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

