Denizli'de gökyüzü paraşütlerle renklendi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli ilçesindeki 2 bin 150 rakımlı Yaylacık Dağı, Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. 12 ülkeden 110 sporcunun katıldığı şampiyonada, paraşütler gökyüzü renklendirdi.

Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi'nce düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası başladı. Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve ilçede bulunan 2 bin 150 rakımlı Yaylacık Dağı'nda düzenlenen şampiyonaya 12 ülkeden 110 sporcu katıldı. Pistte havalanmak için hummalı bir hazırlık yapan sporcular, rüzgarın yönüne göre sırayla atlayışlarını yaptı. Paraşütlerin havalanmasıyla gökyüzünde renkli görüntüler oluştu. Çevredekilerin yoğun ilgi gösterdiği yamaç paraşütü şampiyonası, 2 Ağustos'a kadar sürecek.

'BURADAKİ UÇUŞLARI KAÇIRMAK İSTEMİYORLAR'

Yarışların organizatörü Akın Gökbulut, Çameli'de her yıl yamaç paraşütü yarışları düzenlediklerini belirtip, Yaylacık Dağı'nın uçuş için oldukça elverişli bir piste sahip olduğunu söyledi. Bu yıl 12 ülkeden 32 yabancı pilotun şampiyonada mücadele ettiğini kaydeden Gökbulut, "Çameli yamaç paraşütü için çok güzel bir uçuş bölgesi. Yabancı turistler ve sporcular buradaki uçuşları kaçırmak istemiyor. Şampiyonaya katılan sporcular burada belirlenen iniş noktasına en kısa sürede ulaşmaya çalışıyor. En hızlı şekilde bitişe ulaşan sporcu, o günün birincisi oluyor ve en yüksek puanı alıyor. 6 günün sonunda en yüksek puanı toplayan pilot, yarışın şampiyonu olacak" dedi.

'DÜNYA ÇAPINDA ORGANİZASYONLAR DÜZENLEYEBİLİRİZ'

Çameli Belediye Başkanı AK Parti'li Cengiz Arslan ise ilçelerinde yamaç paraşütü yarışlarının bir gelenek haline geldiğini belirtti. İlçelerinin yamaç paraşütünde dünyada tercih edilen bir nokta durumunda olduğunu ifade eden Arslan, "Biz dünya çapında organizasyonlar düzenleme kapasitesine sahibiz. Amacımız dünya klasmanında yarışlar düzenleyerek Çameli, Denizli ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamak. Alternatif doğa sporları açısından Çameli'yi marka ilçe haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.