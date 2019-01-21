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Denizli'de inşaattan hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 18:35 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde inşaattan kalıp çaldığı ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Denizli-Antalya kara yolunda durumundan şüphelendikleri iki kamyoneti takibe aldı.

Durdurulan araçta 100 bin lira değerinde metal ve tahta inşaat kalıbı ele geçirildi.

Operasyonda S.A (77), B.A (45), A.A (16), N.A (16), P.G (15), M. A. (25) ve F.G. (39) yakalandı.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, N.A. ile P.G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kalıp malzemeleri inşaat sahibine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli hırsızlık inşaat

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