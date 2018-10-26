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Denizli'de marketten silahlı soygun

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 00:07 | Son Güncelleme

Denizli'de marketten silahlı soygun

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir markete giren yüzü maskeli silahlı kişi, kasadan paraları alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinköy Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bir marketin kapanma saatine yakın içeriye giren kar maskeli kişi, elindeki tabancayı kasiyere doğrultarak kasadaki paraları istedi.

Yaklaşık 5 bin lirayı alan silahlı soyguncu, marketten çıktıktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Market çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaparak çalışanların ifadesine başvurdu.

Güvenlik kameralarını da inceleyen polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
gasp Kasa market para

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