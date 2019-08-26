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Denizli'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 13:19 | Son Güncelleme

Buldan ilçesinde çıkan yangın ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Helikopter, 20 orman işçisi ve 7 arazözle müdahalede bulunulan yangın yaklaşık iki saatte kontrol altına alındı.

Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızılçam ormanında çıkan yangına ekiplerin anında müdahale ettiğini belirterek, kontrol altına aldıklarını, korkulacak bir durumun olmadığını söyledi.

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