Denizli'de Süper Lig coşkusu

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig 33. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor'u 6-0 yenerek Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Abalı Denizlispor'da taraftarlar, maçtan sonra büyük sevinç yaşadı.

Denizli Atatürk Stadı'nda konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 6-0 mağlup etmesinin ardından ligin bitimine 1 hafta kala en son 2009-2010'da mücadele ettiği Süper Lig'e çıkan Abalı Denizlispor'un taraftarları, maçın ardından yeşil-siyahlı takımın yöneticileri, teknik heyet ve futbolcularla statta yaşadıkları coşkuyu sokak ve meydanlarda da devam ettirdi.

Yeşil-siyahlı takımın 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönmesini 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda kutlayan taraftarlar, meşale yakarak tezahürat yaptı.

Bu arada Abalı Denizlisporlu futbolcular, stattan otobüsle kulübe geçerken meydandaki ve yol güzergahındaki taraftarları selamladı.

Araçlarıyla trafikte olan vatandaşlar da korna çalıp bayrak sallayarak şehrin Süper Lig sevincine ortak oldu.

