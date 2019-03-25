Denizli'de tarihi okuldaki yangın

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde, 1928 yılında yapımı tamamlanan tarihi okulda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İsmailler Mahallesi Denizli Caddesi'nde bulunan Gazi Paşa İlk Mektebi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Soğutma çalışmalarını devam ettiği yangında tarihi yapının çatısı ile ahşap kısımları tamamen yandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın ihbarı ile Çal şubesindeki tüm ekipleri olay yerine sevk ettiklerini belirterek, "Toplamda 14 araç ve 36 personelle yangına müdahale ettik. Yaklaşık 1,5 saat içerisinde yangını kontrol altına aldık. Şu anda arkadaşlarımızın soğutma çalışmaları devam ediyor. Artık olay yeri incelemesine başladık yangının çıkış sebebiyle alakalı. Üzülüyoruz, bir tarihimiz mahvoldu. Ama bir can kaybının ve yaralının olmaması en büyük sevincimiz. Yangın sırasında bir LPG tüpünün, ısıdan şişerek genleşmesinden dolayı parlama meydana geldi ama arkadaşlarımız buna karşı tedbirli idi. Gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.