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Denizli'de tiyatro coşkusu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 15:11 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de bu yıl 33'ncüsü düzenlenen Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Denizli'de tiyatro coşkusu başladı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de bu yıl 33'ncüsü düzenlenen Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Kortejde yer alan tiyatro oyuncuları renkli kıyafetleriyle ilgi çekerken, 6'sı yabancı olmak üzere toplam 20 tiyatro ekibi, 3 Mayıs'a kadar sürecek festivalde, 8 gösteri ve 33 oyun sahneleyecek.
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 33’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali öncesinde Denizli Valiliği önünde tören düzenlenerek, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Yürüyüşe, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, tiyatro ve sinema sanatçıları Erhan Yazıcıoğlu, Pervin Ünalp, Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali için kente gelen yerli ve yabancı amatör tiyatro grupları ile davetliler katıldı. Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde yürüyüşe geçen grup, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nı takip ederek, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü. Denizlilerin cadde boyunca yoğun ilgi gösterdiği kortej, renkli görüntülere sahne oldu. Makyajları ve kostümleriyle dikkat çeken tiyatrocular, şarkı söyleyerek dans etti.
Yurt içi ve yurtdışından Denizli'ye gelen grupların yanında atölye çalışmaları da festivale renk katacak. Tiyatroseverlerin atölye çalışmalarına da katılabileceği festivale Ali Hakan Beşen, Pervin Ünalp, Erkan Pektaş, Ruhi Sarı, Mert Turak, Burak Alkaş, Erhan Yazıcıoğlu, Nedim Saban gibi oyuncular katılıyor. Ünlü tiyatro sanatçıları atölye çalışmalarında tecrübe ve birikimlerini tiyatroseverlerle paylaşacak. 200'e yakın amatör tiyatro oyuncusunun yer alacağı festivalde 20 tiyatro grubu 33 oyunu sahneye koyacak. Denizli kent merkezinin yanı sıra Sarayköy ve Çivril'de de 4 farklı oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

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Denizli'de tiyatro coşkusu başladıDenizli'de tiyatro coşkusu başladıDenizli'de tiyatro coşkusu başladıDenizli'de tiyatro coşkusu başladı

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