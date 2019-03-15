HABER

Denizli'de tünel inşaatında göçük: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 23:07 | Son Güncelleme

Vali Hasan Karahan: - "Tüneldeki çalışmalara gün ışıyıncaya kadar ara verilmiş olup, olay ile ilgili soruşturma başlatılmıştır"

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde, tünel inşaatında meydana gelen göçükte kalan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir, Aydın, Buldan, Pamukkale, Uşak ve Ankara hattından Antalya ve Muğla yönüne giden trafiğin Denizli şehir merkezine girmeden devamını sağlayacak Honaz Tüneli inşaatında göçük meydana geldi.

Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Göçük altında kaldığı belirlenen işçi Ahmet Türkmenoğlu'nu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından göçükten ağır yaralı olarak çıkartılan Türkmenoğlu, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Denizli Valisi Hasan Karahan, yaptığı yazılı açıklamada, Honaz Tüneli çıkış sağ tüpünde suları tahliye eden drenaj kazısı esnasında göçüğün meydana geldiğini bildirdi.

Bir işçinin göçük altında kaldığını aktaran Karahan, "Kurtarma ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarılan işçimiz, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde vefat etmiştir. Tüneldeki çalışmalara gün ışıyıncaya kadar ara verilmiş olup, olay ile ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Korkunç bilanço! Meğer minibüslerde... Korkunç bilanço! Meğer minibüslerde...
Ömer çelik, CHP'li Muğla ve Bodrum belediyelerini eleştirdiÖmer çelik, CHP'li Muğla ve Bodrum belediyelerini eleştirdi
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldıİstanbul'da "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göçük Honaz Tüneli kurtarma

En Çok Okunan Haberler

Yeni Zelanda'daki katliam sonrası herkes bunu konuşuyor! Eleştiriler çığ gibi

Yeni Zelanda'daki katliam sonrası herkes bunu konuşuyor! Eleştiriler çığ gibi

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Erdoğan'dan Gazianteplilere müjde

Erdoğan'dan Gazianteplilere müjde

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den Yunanistan'ın Ege açıklamalarına tepki

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!

Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

CHP'li milletvekilinin ayakkabıları kayboldu, terlikle cenaze namazı kıldı

CHP'li vekile camide büyük şok! Hoca anons yaptı ama...

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.