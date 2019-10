Denizli’de yaya uygulamasında polise sürücülerden hem tepki hem övgü

Denizli’de farklı noktalarda trafik polisleri tarafından ‘yaya geçidi’ uygulaması yapıldı. Uygulamaya itiraz eden sürücüler olduğu gibi olumlu bulanlar da oldu. Bir ayda 3 ceza yiyen sürücü "Bize ceza yazdınız, adalet nerede? Vicdanınız rahat mı şuan" derken başka bir sürücü ise yaya uygulamasını güzel bulduğunu söyleyerek “Yayalara her zaman yol vermemiz lazım” dedi.

Adem Ata isimli vatandaş ise yaya uygulamasını gayet güzel olduğunu ve olumlu bulduğunu belirterek, “Bizim insanlarımızın eğitim ve kültür düzeyi buna müsait değil, maalesef biz hala arabaya bindiğimiz zaman, bütün yollar bizim olduğunu zannediyoruz ki bu çok yanlış bir şey, yayalara her zaman yol vermemiz lazım, çünkü neticede karşımızda bir insan var, insana yönelik her türlü tabi ki yaşlısı var, çocuğu var, genci var. Yani yol kesinlikle vermemiz lazım” ifadelerini kullandı.