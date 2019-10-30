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Denizli’de yaya uygulamasında polise sürücülerden hem tepki hem övgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 18:17 | Son Güncelleme

Denizli’de farklı noktalarda trafik polisleri tarafından ‘yaya geçidi’ uygulaması yapıldı.

Denizli’de farklı noktalarda trafik polisleri tarafından ‘yaya geçidi’ uygulaması yapıldı. Uygulamaya itiraz eden sürücüler olduğu gibi olumlu bulanlar da oldu. Bir ayda 3 ceza yiyen sürücü "Bize ceza yazdınız, adalet nerede? Vicdanınız rahat mı şuan" derken başka bir sürücü ise yaya uygulamasını güzel bulduğunu söyleyerek “Yayalara her zaman yol vermemiz lazım” dedi.

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi ile birlikte trafik polislerinin yaptığı uygulamalar ile birlikte "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla kampanyalar düzenlenirken, vatandaşlar bu duruma alışmaya çalışıyor. Trafik polisleri de yayaya yol vermeyen sürücüleri uyarmasının ardından cezai işlem uygulamaya başladı.

“1 ay içerisinde yediğim üçüncü ceza bu”
Denizli’de pek çok farklı noktada yapılan uygulamalarda ismini vermek istemeyen sürücü itirazda bulundu. Yayaya yol vermedikleri için 604 TL para cezası yazılan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, “1 ay içerisinde yediğim üçüncü ceza bu” diyerek tepki gösterdi. Aynı araçta bulunan sürücünün yakını ise “Bize ceza yazdınız. Adalet nerede? Ben size soruyorum, vicdanınız rahat mı şuan, aldığınız ekmek, götürdüğünüz ekmek, böyle helal oluyorsa helali hoş olsun. Ama ben helal etmiyorum” diyerek polise tepki gösterdi.

“Yayalara her zaman yol vermemiz lazım”
Adem Ata isimli vatandaş ise yaya uygulamasını gayet güzel olduğunu ve olumlu bulduğunu belirterek, “Bizim insanlarımızın eğitim ve kültür düzeyi buna müsait değil, maalesef biz hala arabaya bindiğimiz zaman, bütün yollar bizim olduğunu zannediyoruz ki bu çok yanlış bir şey, yayalara her zaman yol vermemiz lazım, çünkü neticede karşımızda bir insan var, insana yönelik her türlü tabi ki yaşlısı var, çocuğu var, genci var. Yani yol kesinlikle vermemiz lazım” ifadelerini kullandı.

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