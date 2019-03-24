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Denizli'deki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 15:01 | Son Güncelleme

Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde zarar gören minarenin külah kısmı, itfaiye ekiplerince indirildi - Depremin ardından AFAD ve Türk Kızılay başta olmak üzere ilgili kurumların çalışmaları devam ediyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğündeki depremde zarar gören ve yıkılma tehlikesi bulunan minarenin külah kısmı, itfaiye ekiplerince indirildi.

Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta meydana gelen depremin ardından AFAD ve Türk Kızılay başta olmak üzere ilgili kurumların çalışmaları sürüyor.

AFAD tarafından bin 80 çadırın kurulduğu bölgede Türk Kızılay, mobil mutfak aracıyla üç öğün yemek dağıtıyor. 2 bin 910 battaniyenin dağıtıldığı deprem bölgesinde vatandaşların ısınma ihtiyaçları karşılanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince ilgili kurumlarla hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bölgede yıkılan evlerle hasarlı ve ağır hasarlı yapılar tespit ediliyor.

- Minarenin külahı sökülerek indirildi

Alaattin Mahallesi'ndeki Donallar Camisi'nin minaresinde deprem nedeniyle çatlaklar oluştu. Depremde zarar gören ve yıkılma tehlikesi bulunan 43 metre yüksekliğindeki minarenin külah kısmı, itfaiye ekiplerince sökülerek aşağıya indirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Acıpayam Şubesi ekipleri, 43 metre yüksekliğindeki minarenin külahını indirmek için önce çevre güvenliği aldı. Daha sonra ekipler, sepetli itfaiye merdiveni ile yukarı çıkarak, minarenin külahını halatla yukarıya uzatılan başka bir vince bağlayıp külahı bulunduğu yerden söktü. Vinç yardımıyla minarenin cam bölmeli külahı yerinden kaldırılarak güvenli bir şekilde aşağıya indirildi.

Kentte, güvenlik şeridine alınan hasarlı yapılarla ilgili çalışmalar sürüyor.

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