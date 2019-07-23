Denizlili öğrencilerden İngiltere'deki Matematik Olimpiyatı'nda büyük başarı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, özel kolejden mezun olan 4 genç, İngiltere'de düzenlenen 60. Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Milli Takım adına Türkiye'yi temsil etti. Denizlili 4 genç, milli takım adına yarıştıkları ve 110 ülkeden en iyi matematikçilerin yer aldığı olimpiyattan 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak Türkiye adına önemli bir başarıya imza attı.

İngiltere'nin Bath kentinde bu yıl 11-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 60. Uluslararası Matematik Olimpiyatları'na Denizli'deki özel kolej mezunu olan ve TÜBİTAK Milli Takımı'na seçilen İbrahim Suat Evren (18), Ozan Kaymak (19), Halil Alperen Gözatan (19) ve Halil Özkan (18) katıldı. 110 ülkeden yaklaşık 630 matematik öğrencisinin yer aldığı olimpiyatta İbrahim Suat Evren altın madalya, Halil Alperen Gözatan gümüş madalya, Ozan Kaymak ve Halil Özkan ise birer bronz madalya kazandı. Denizlili 4 öğrenci olimpiyatta madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.