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Denizli'nin gizli cenneti Çal Kanyon'u keşfedilmeyi bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:25 | Son Güncelleme

  DENİZLİ il merkezine 60, Çal ilçesine 7 kilometre mesafede, Kumral Mesireliği yakınında bulunan ve yörede 'Kısık Kanyonu' olarak da bilinen, içinden Büyük Menderes Nehri geçen gizli cennet Çal Kanyonu, ziyaretçilerini bekliyor.

Denizli'nin gizli cenneti Çal Kanyon'u keşfedilmeyi bekliyor

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ il merkezine 60, Çal ilçesine 7 kilometre mesafede, Kumral Mesireliği yakınında bulunan ve yörede 'Kısık Kanyonu' olarak da bilinen, içinden Büyük Menderes Nehri geçen gizli cennet Çal Kanyonu, ziyaretçilerini bekliyor. Kanyon içinde daha önce dağın yamacına yapılan 220 metre uzunluğundaki yürüyüş yolu 2, 5 kilometreye çıkartılacak.
Çal ilçesinde yaklaşık 90 metre derinliğindeki vadide bulunan, 2 bin 200 metre uzunluğundaki Çal Kanyonu, 2003 yılında dönemin valisi merhum Recep Yazıcıoğlu'nun ilk kez rafting yapmasıyla gündeme geldi. Turizmin geliştirilmesi için hazırlanan proje kapsamında 2011 yılında Çal Kanyonu'na 220 metre uzunluğunda asma köprülü yürüyüş yolu yapıldı. Ziyaretçiler, bu yürüyüş yolunu kullanarak, kanyonda ilerleyerek eşsiz manzaranın tadını çıkarabiliyor. Kanyondan geçen suyun derinliği yer yer 2 metreyi bulurken, içinde Bizans ve Roma dönemlerine ait anıt mezarlar da yer alıyor. Özellikle, sıcak yaz aylarında kanyon suyunun serinliği, eşsiz manzarası ve güzelliğiyle ziyaretçileri adeta büyülüyor.
YÜRÜYÜŞ YOLU 2, 5 KİLOMETREYE ÇIKACAK
Çal Belediyesi'nin, kanyondaki yürüyüş yolunu bu yıl içinde yapılacak çalışmalarla 2.5 kilometreye çıkartacağı bildirildi. Kanyon içinde yapılacak köprülerle Çal Kanyonu'nun Fethiye'deki Saklıkent'e rakip olması bekleniyor. Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, kanyondaki güzelliklerin yeni yapılacak olan 2.5 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yoluyla daha da ortaya çıkacağını belirterek şunları söyledi:
"Çal'da gezip görülebilecek özel yerlerden biri de kanyondur. Daha önce bir yürüyüş yolu yapıldı, ancak maddi imkansızlık nedeniyle devam edilemedi. Şimdi Çal Belediyesi olarak gerekli altyapıları hazırladık. Bu yıl içinde kanyon içindeki yürüyüş yolunu uzatacağız. Kanyonun doğal dokusuna zarar vermeden köprüler yapacağız. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde de yollar ve çevre düzenlemesi için söz aldık. Çal Kanyonu'nun en büyük özelliği çok dar ve derin olması. Kanyonun güzelliğini yeni yürüyüş yolu yapıldıktan sonra daha da çok ortaya çıkacak. Saklıkent'ten daha iyi olacağını düşünüyoruz. Kanyonun içinde büyük mağaralar, tarihi değirmen yatakları ve kaya mezarları bulunuyor. Bu yıl içinde çalışmaları tamamladıktan sonra yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz."

FOTOĞRAFLI

Denizli'nin gizli cenneti Çal Kanyon'u keşfedilmeyi bekliyorDenizli'nin gizli cenneti Çal Kanyon'u keşfedilmeyi bekliyorDenizli'nin gizli cenneti Çal Kanyon'u keşfedilmeyi bekliyorDenizli'nin gizli cenneti Çal Kanyon'u keşfedilmeyi bekliyor

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