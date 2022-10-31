HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Denizli’nin haftalık kaza bilançosu açıklandı

Denizli’nin haftalık kaza bilançosu açıklandı

31.10.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 79’ui yaralanmalı, 81’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 160 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.Denizli’de trafik ekipleri tarafından 24-30 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı.

Denizli’nin haftalık kaza bilançosu açıklandı

Denizli’de 20 bin 571 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 242’si hakkında işlem yapıldı.

Kent genelinde toplamda 160 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 79’u yaralanmalı, 79’u maddi hasarlı kaza meydana geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tecavüz edildi, yakılıp bir bazanın altına konuldu! Tecavüz edildi, yakılıp bir bazanın altına konuldu!
Hindistan'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı varHindistan'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Türk lirasına büyük saygısızlık!Türk lirasına büyük saygısızlık!
Anahtar Kelimeler:
Denizli kaza

En Çok Okunan Haberler

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Kuran kursundaki öğrencilere temizlik yaptırıp tokat attı

Kuran kursundaki öğrencilere temizlik yaptırıp tokat attı

Kimliğini yenileyecekler dikkat! Yeni uygulama başlıyor

Kimliğini yenileyecekler dikkat! Yeni uygulama başlıyor

Bakım yaptırıp ücret ödemeden kaçtılar! Meslek haline getirdiler

Bakım yaptırıp ücret ödemeden kaçtılar! Meslek haline getirdiler

Kremlin'den tahıl koridoru anlaşması açıklaması! 'Riskli ve garanti altında değil'

Kremlin'den tahıl koridoru anlaşması açıklaması! 'Riskli ve garanti altında değil'

Hastane kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardılar

Hastane kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardılar

İlginizi Çekebilir

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.