Denizli’nin haftalık kaza bilançosu açıklandı

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 79’ui yaralanmalı, 81’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 160 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.Denizli’de trafik ekipleri tarafından 24-30 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı.
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