HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Dental sektörü Dubai’de dünya sahnesine çıkıyor

Dental sektörü Dubai’de dünya sahnesine çıkıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.01.2020 10:56 | Son Güncelleme

Diş malzemeleri sektörü, Dubai’de düzenlenecek dünyanın en büyük ikinci dental fuarı AEEDC’de gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD), fuarda bu yıl ikinci kez Türk pavyonu kuracak.

Dental sektörü Dubai’de dünya sahnesine çıkıyor

Diş malzemeleri sektörü, Dubai’de düzenlenecek dünyanın en büyük ikinci dental fuarı AEEDC’de gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.
Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD), fuarda bu yıl ikinci kez Türk pavyonu kuracak. 33 firmanın katılacağı dev organizasyonda dünyanın dört bir yanından gelen alım heyetleri ile ikili görüşmeler yapılacak. DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, “Sektörümüzün 2023 yerli üretim hedefi yüzde 30. İhracatın yolu bu fuarlardan geçiyor” dedi.
2023 yerli üretim hedefi yüzde 30
Erkan Uçar, daha fazla ihracat ve daha fazla yerli üretim için yurt dışı fuarların kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Uçar, “Dubai’de geçen yıl ilk kez kurduğumuz Türk pavyonu sektörümüz için milat oldu. Bu yıl bu alana katılım tam iki katına çıktı. Şu anda yerli üretim oranımız yüzde 20 seviyelerinde. 2023’te bu oranı en az yüzde 30 seviyelerine çıkarma hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmamız için yurt dışı fuarlara daha fazla önem vermemiz gerekiyor” dedi.
Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dubai, bölge ülkelere ihracat gerçekleştirmenin çıkış kapısı. Bu yıl 33 firma ile katılım gerçekleştireceğiz. 2021’de en az 45 firmamızla burada boy göstermeliyiz. Türk dental sektörü son yıllarda gerçekleştirdiği ivme ile kalite ve fiyat politikası açısından Avrupa ile yarışacak düzeye geldi. Artık farkımızı pazarlama ve sergileme zamanı”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Kızılay’a kan bağışı seferberliğiDiyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Kızılay’a kan bağışı seferberliği
Daha hızlı kilo verdirdiği sanılıyor ama... Bunu sakın yapmayın!Daha hızlı kilo verdirdiği sanılıyor ama... Bunu sakın yapmayın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Flaş! Galatasaray'a transfer teklifi!

Flaş! Galatasaray'a transfer teklifi!

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erkeklerin biyolojik saati var mı? Baba olmak isteyenler dikkat!

Baba olmak için erkeklerin biyolojik saati var mı?

Çin'deki salgının ardından Vuhan'da yaşayan Türkler de tedirgin

Çin'deki salgının ardından Vuhan'da yaşayan Türkler de tedirgin

Migreni ne tetikler? Aşırı rüzgara dikkat!

Aşırı rüzgar hayatınızı katlanılmaz hale getirebilir!

Su orucu sağlığı tehdit ediyor

Daha hızlı kilo verdirdiği sanılıyor ama... Bunu sakın yapmayın!

Kritik uyarı: Korona virüsüne bağlı Türkiye'de vaka yok ama zatürrede artış var

'Türkiye'de korona vakası yok ama...'

Stres nasıl saçları beyazlatıyor? Bilim insanları açıkladı!

Stres nasıl saçları beyazlatıyor? Bilim insanları açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.