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Deodorantın etkisini azaltan günlük alışkanlıklar! Bunları yapmaktan vazgeçerseniz deodorantın etkisi artacak

23.06.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz sıcaklarının etkili olmasıyla beraber deodorantların kullanımı da arttı. Ozon tabakasına zararları bilimsel olarak kanıtlanan deodorantlar, ter kokusunun maskelenmesi için başvurulan ilk yöntem oluyor. Deodorant kullanımını azaltmak ve ter kokusunu gizlemek istiyorsanız bu önerilere kulak verin.

Deodorantın etkisini azaltan günlük alışkanlıklar! Bunları yapmaktan vazgeçerseniz deodorantın etkisi artacak

Deodorantlar kişisel bakım marketlerinde kolayca ulaşabilen ürünlerdir. Çoğu insan parfümlere kıyasla daha ekonomik olduğu için deodorantları tercih eder. Ancak çoğu kişi deodorantları doğru bir şekilde kullanmayı bilmiyor. Siz de deodorantınızı daha etkili hale getirmek istiyorsanız günlük alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir.

TERLEMEYİ ÖNLEYİCİ OLARAK DÜŞÜNMEK

Deodorant ve ter önleyici ürünler aslında tamamen iki farklı gruptur. Antiperspirant olarak isimlendirilen ter önleyiciler, deodorantlardan oldukça farklıdır. Biri teri önlerken diğeri yalnızca kötü kokuları maskeler. Bu nedenle iki ürünün birlikte kullanılması daha faydalı olacaktır.

ÇOK FAZLA DEODORANT SIKMAK

Kullanılan deodorantın çeşidine göre uygulanan miktar değişkenlik gösterebilir. Aerosol deodorantları uygularken koltuk altınıza 15 cm mesafe bırakmayı unutmamalısınız. Uzmanlar, her bir koltuk altına 2 saniye kadar deodorant sıkmanın yeterli olacağını söylüyorlar.

CİLT HASSASİYETİNE DİKKAT ETMEMEK

Deodorantları uygularken cilt tepkimelerine de dikkat etmek gerekiyor. Eğer deodorant uyguladığınız bölgede kaşıntı ve deri döküntüsü gibi belirtiler gözükürse doğal ürünlere yönelmeniz daha sağlıklı olacaktır.

İSTENMEYEN TÜYLERİ ALDIKTAN SONRA HEMEN DEODORANT KULLANMAK

Koltuk altınızdaki tüyleri aldıktan sonra deodorant uygulamadan önce bir süre beklemenizde fayda var. Aksi takdirde cildinizi tahriş edebilir, kötü kokulara davetiye çıkarabilirsiniz.

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HEM SPORDA HEM DE GÜNLÜK HAYATTA AYNI DEODORANTI KULLANMAK

Vücut yoğun aktiviteler sırasında daha fazla ter üretir. Bu anlarda günlük hayatta kullanılan aktiviteler beklenen etkiyi yaratmayabilir. Özellikle spor gibi yoğun aktiviteler ve günlük hayatta kullanılan deodorantların farklı olması sorunun çözülmesine yardımcı olur.

SICAK HAVALARDA SENTETİK KUMAŞ GİYMEK

Deodorant kullandıktan sonra dar kıyafetler giymek, koltuk altı bölümünde lekelerin oluşmasına yol açar. Sıcak havalarda sentetik kumaşlar giymek yerine tercihinizi pamuklu ve keten kumaşlardan yana kullanabilirsiniz. Bu sayede vücudunuzun serin kalmasını sağlayabilir, kötü kokulara veda edebilirsiniz.

YETERİNCE SU TÜKETMEMEK

Bol su tüketmek vücut sıcaklığını dengelediği için koltuk altı terlemesini azaltabilir. Suya ek olarak karpuz, çilek, kavun ya da salatalık gibi su oranı yüksek meyve ve sebzeleri tüketmekte faydalı olacaktır.

AYNI KIYAFETİ BİRDEN FAZLA GİYMEK

En sevdiğiniz kıyafeti yıkamadan bir daha giymeyi düşünüyorsanız bu en büyük hatalarınızdan biri olur. Eğer yoğun bir şekilde terliyorsanız kıyafetlerinizi tekrar giymeden önce yıkamalısınız.

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