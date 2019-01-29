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Depo için açtırdığı içi suyla dolan çukura düşüp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 18:46 | Son Güncelleme

Antalya'nın Serik ilçesinde emekli makine mühendisi İsmail Durukan (75), soğuk hava deposu yaptırmak için açtırdığı ancak yağmur suyuyla dolan çukura düşerek, hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde emekli makine mühendisi İsmail Durukan (75), soğuk hava deposu yaptırmak için açtırdığı ancak yağmur suyuyla dolan çukura düşerek, hayatını kaybetti.
Serik'e bağlı Burmahancı Mahallesi'nde oturan emekli makine mühendisi İsmail Durukan, evine içme suyu borusu yaptırmak için tesisatçı Mehmet Akın'ı çağırdı. Akın, su borusu yapma işine başlarken Durukan da soğuk hava deposu yaptırmak için açtırdığı 7 metrelik çukurun kıyısına oturdu. Ancak dengesini kaybedip, yağmur suyuyla dolu olan çukura düştü. Durumu fark eden Mehmet Akın, jandarmayı aradı. İhbar üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, yaklaşık 4 metrelik bölümü suyla dolu olan çukurda İsmail Durukan'ı aradı. Sonuç alamayınca da Antalya İl Jandarma Komutanlığı su altı arama ve kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Gelen dalgıçlar, İsmail Durukan'ın cansız bedenini bulup, sudan çıkardı. Mehmet Akın, Boru tesisatı yaptığım sırada arkam dönüktü. Bir ses duydum. Döndüğümde İsmail amcanın suya düştüğünü gördüm. Durumu jandarmaya haber verdim dedi.

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