HABER

Depo yangınında babadan sonra oğlu da yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 12:03 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde motor yağlarının olduğu depoda çıkan yangında Mesut Balande (45) yaşamını yitirirken, yaralanan 2 oğlundan Muhammet Balande (24) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Depo yangınında babadan sonra oğlu da yaşamını yitirdi

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde motor yağlarının olduğu depoda çıkan yangında Mesut Balande (45) yaşamını yitirirken, yaralanan 2 oğlundan Muhammet Balande (24) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kartepe Köseköy Sanayi Sitesi'nde, geçen Cuma gece saatlerinde, motor yağlarının bulunduğu depoda yağların parlaması sonucu yangın çıktı. Depo ile yanındaki dükkanın küle döndüğü yangın itfaiyenin çabalarıyla söndürüldü. Yangında Mesut Balande yaşamını yitirirken, vücutlarında yanıklar bulunan oğulları Muhammet Balande ile Melik Balande (21) kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Muhammet Balande dün akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Muhammet Balande bugün Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Teoman Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
FOTOĞRAFLI

Depo yangınında babadan sonra oğlu da yaşamını yitirdiDepo yangınında babadan sonra oğlu da yaşamını yitirdi

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi
Yola fırlayan köpeğe otobüs çarptıYola fırlayan köpeğe otobüs çarptı
25 suçtan aranıyordu, jandarmadan kaçamadı25 suçtan aranıyordu, jandarmadan kaçamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.