Depoya giren yılanı itfaiye yakaladı

Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde bir evin alt katındaki depoya giren yaklaşık 2 metre boyundaki kara yılan, paniğe neden oldu. Depo sahibinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından yakalan yılan, doğaya bıraktı.

Cumhuriyet Mahallesi 1059 Sokak'taki 2 katlı bir binanın alt katında bulunan depoya, bugün öğle saatlerinde kara yılan girdi. Depo sahibi durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, 15 dakika süren çalışmanın sonunda, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kara yılanı özel bir aparat ile yakaladı. Yakalama çalışması çevredeki vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenirken, özel bir kaba konulan yılan bölgeden uzaklaştırılarak doğal ortamına bırakıldı.

