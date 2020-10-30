Deprem anında ne yapılmalı? Depremde alınacak önlemler neler? İşte deprem anında yapılması gerekenler

Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından depremi hisseden vatandaşlar tarafından deprem anında yapılması gerekenler ile ilgili araştırmalar başladı. Yoğun şekilde hissedilen ve insanlar arasında paniğe neden olan depremin ardından bazı evlerin yıkıldığına ve pek çok binanın hasar gördüğüne dair bilgiler geldi. İzmir’in yanı sıra İstanbul, Bursa ve Eskişehir gibi illerde de hissedilen depremle beraber vatandaşların deprem anında ne yapmalıyız sorusuna yanıt arayışları da hızlandı. Peki, deprem anında nereye saklanılmalı? İşte AFAD’ın verdiği bilgilere göre depremde alınacak önlemler DEPREM ANINDA NE YAPILMALI? İlk olarak panik yapılmamalıdır. Sabitlenmemiş olan dolap, raf ve pencere gibi eşyalardan uzakta durulmalıdır. Eğer varsa sağlam olan sandalyeler ile desteklenen masanın altına ya da dolgun ya da hacimli bir kanepe benzeri kişiye koruma sağlayabilecek eşyaların yanına çömelip hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Bu sırada başı iki elin arasına alınıp korunmalı ya da koruyucu bir malzemeyle korunma sağlanmalıdır. Sarsıntı bitene kadar bir şekilde beklenmelidir.

Deprem anında nasıl korunmalıyız konusunda AFAD’ın yapılmaması gerekenler ile ilgili önerileri de bulunuyor. Bu noktada merdiven veya çıkışa doğru koşulmamalı ve balkona çıkılmamalıdır. Balkondan veya pencereden kesinlikle atlanmamalıdır. Asansör kullanılmamalı, telefonlar da acil durumlar ya da yangınların bildirilmesi haricinde kullanılmamalıdır. Elektrik düğmesine dokunulmamalı, çakmak veya kibrit yakılmamalıdır. İmalathane, laboratuvar ve mutfak gibi yerlerde ocak, fırın ve cihazlar kapatılmalı, dökülme riski bulunan malzemelerden uzak durulmalıdır. Sarsıntının ardından gaz, elektrik ve su vanası kapatılmalı, soba ve ısıtıcı söndürülmelidir. Tüm güvenli önemleri alındıktan sonra gerekli eşyalar alınarak bina güvenli bir şekilde terk edilmeli ve toplanma bölgesine gidilmelidir. Büroda ya da okulda bulunulduğunda sağlam olan masaların altında ya da yanında, koridordayken de duvar yanında hayat üçgeni oluşturularak “Çök-Kapan-Tutun” hareketiyle başın ve boynun korunması sağlanmalıdır. Her koşulda pencereden ve camdan yapılan eşyalardan uzak durulmalıdır.