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Deprem anında ne yapılmalı? Depremde alınacak önlemler neler? İşte deprem anında yapılması gerekenler

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2020 16:57 | Son Güncelleme

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde depremin meydana gelmesinin ardından vatandaşlar arasında depremle ilgili endişeler yaşanmaya başladı. Şimdi, çok sayıda vatandaş tarafından deprem anında ne yapılmalı sorusuna yanıt aranıyor. İşte depremde alınacak önlemler

Deprem anında ne yapılmalı? Depremde alınacak önlemler neler? İşte deprem anında yapılması gerekenler

Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından depremi hisseden vatandaşlar tarafından deprem anında yapılması gerekenler ile ilgili araştırmalar başladı. Yoğun şekilde hissedilen ve insanlar arasında paniğe neden olan depremin ardından bazı evlerin yıkıldığına ve pek çok binanın hasar gördüğüne dair bilgiler geldi. İzmir’in yanı sıra İstanbul, Bursa ve Eskişehir gibi illerde de hissedilen depremle beraber vatandaşların deprem anında ne yapmalıyız sorusuna yanıt arayışları da hızlandı. Peki, deprem anında nereye saklanılmalı? İşte AFAD’ın verdiği bilgilere göre depremde alınacak önlemler

DEPREM ANINDA NE YAPILMALI?

İlk olarak panik yapılmamalıdır. Sabitlenmemiş olan dolap, raf ve pencere gibi eşyalardan uzakta durulmalıdır. Eğer varsa sağlam olan sandalyeler ile desteklenen masanın altına ya da dolgun ya da hacimli bir kanepe benzeri kişiye koruma sağlayabilecek eşyaların yanına çömelip hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Bu sırada başı iki elin arasına alınıp korunmalı ya da koruyucu bir malzemeyle korunma sağlanmalıdır. Sarsıntı bitene kadar bir şekilde beklenmelidir.

Deprem anında nasıl korunmalıyız konusunda AFAD’ın yapılmaması gerekenler ile ilgili önerileri de bulunuyor. Bu noktada merdiven veya çıkışa doğru koşulmamalı ve balkona çıkılmamalıdır. Balkondan veya pencereden kesinlikle atlanmamalıdır. Asansör kullanılmamalı, telefonlar da acil durumlar ya da yangınların bildirilmesi haricinde kullanılmamalıdır. Elektrik düğmesine dokunulmamalı, çakmak veya kibrit yakılmamalıdır. İmalathane, laboratuvar ve mutfak gibi yerlerde ocak, fırın ve cihazlar kapatılmalı, dökülme riski bulunan malzemelerden uzak durulmalıdır. Sarsıntının ardından gaz, elektrik ve su vanası kapatılmalı, soba ve ısıtıcı söndürülmelidir.

Tüm güvenli önemleri alındıktan sonra gerekli eşyalar alınarak bina güvenli bir şekilde terk edilmeli ve toplanma bölgesine gidilmelidir. Büroda ya da okulda bulunulduğunda sağlam olan masaların altında ya da yanında, koridordayken de duvar yanında hayat üçgeni oluşturularak “Çök-Kapan-Tutun” hareketiyle başın ve boynun korunması sağlanmalıdır. Her koşulda pencereden ve camdan yapılan eşyalardan uzak durulmalıdır.

AÇIK ALANDAYKEN DEPREMDE NE YAPILIR?

Açık alandayken deprem olunması halinde ise enerji hattı ve direklerinden, binalardan, duvar diplerinden ve ağaçlardan uzak durulmalıdır. Deprem anında en güvenli yer olarak açık bir arazide çömelip çevreden gelebilecek tehlikelere karşı da hazır olunmalıdır. Ayrıca toprak kayması meydana gelebilecek olan ya da taş ve kaya düşebilecek olan yamaç altlarında bulunulmamalıdır. Bu tip bir ortamda bulunanlar ise hızla güvenli bir yere geçmelidir. Açık alandayken depremde nerede durmalı konusunda binalardan düşme riski bulunan cam kırığı, baca ve sıvaya karşı da önlem alınmalıdır.

Bunların yanı sıra deniz kenarından uzaklaşılmalı ve toprak altındaki elektrik, gaz ve kanalizasyon hatlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Deprem anında metroda olunması durumunda ise kesinlikle metro ya da trenden inilmemelidir. AFAD'ın uyarılarına göre bu gibi durumlarda elektriğe kapılma ya da diğer hattaki bir metro veya trenin çarpması gibi riskler bulunuyor. Sarsıntı bitene dek metro veya tren içerisinde, iyi tutturulmuş bir askı, korkuluk ya da güvenli bir yere tutunmalıdır. Bunun yanı sıra metro ya da tren personelinin talimatlarına uyulmalıdır.

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