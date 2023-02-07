Deprem bölgesinde hava durumu nası olacak? 7 Şubat Salı deprem illerinde hava sıcaklığı yükselecek mi? Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay...

Türkiye 6 Şubat Pazartesi sabahı meydana gelen deprem haberleriyle güne uyandı. Ülkenin dört bir yanından yardım ekipleri seferber olurken yedi gün sürecek milli yas ilan edildi. Binlerce binanın yıkılması sonucu ölü ve yaralı vatandaşlara müdahaleler sürüyor. Öte yandan söz konusu bölgede hava durumu da oldukça merak ediliyor. Peki, deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? İşte deprem bölgesindeki son hava durumu bilgileri...

7 ŞUBAT DEPREM İLLERİ HAVA DURUMU

KAHRAMANMARAŞ

07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 20-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1 / 3

ADIYAMAN

07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, Kuzeybatı 15-25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat hamlesi 20-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1 / 3

KİLİS

07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, rüzgar Kuzey 5-10 km/saat hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 2 / 6

OSMANİYE

07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 4 / 11

DİYARBAKIR

07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, rüzgar Güney15-25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1 / 3

GAZİANTEP

07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı rüzgar kuzeybatı yönlerden 15/25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1 / 4

ADANA

07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 15-25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 4/11

HATAY

07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, rüzgar Kuzeybatı 15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 4/10

ŞANLIURFA

07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, rüzgar Kuzeybatı15-25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 2/7



