HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem bölgesinde hava durumu nası olacak? 7 Şubat Salı deprem illerinde hava sıcaklığı yükselecek mi? Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay...

Deprem bölgesinde hava durumu nası olacak? 7 Şubat Salı deprem illerinde hava sıcaklığı yükselecek mi? Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay...

07.02.2023 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem, 10 ili etkiledi. Kahramanmaraş, Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da binalar yıkıldı. Bazı illerde kar ve yağmur yağışı sürerken artçı sallantılar nedeniyle binalarını terk etmek zorunda kalan birçok vatandaş kötü hava şartlarına rağmen sokaklarda barınmaya çalışıyorlar. Peki, Deprem bölgesinde hava durumu nası olacak? 7 Şubat Salı deprem illerinde hava sıcaklığı yükselecek mi?

Deprem bölgesinde hava durumu nası olacak? 7 Şubat Salı deprem illerinde hava sıcaklığı yükselecek mi? Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay...

Türkiye 6 Şubat Pazartesi sabahı meydana gelen deprem haberleriyle güne uyandı. Ülkenin dört bir yanından yardım ekipleri seferber olurken yedi gün sürecek milli yas ilan edildi. Binlerce binanın yıkılması sonucu ölü ve yaralı vatandaşlara müdahaleler sürüyor. Öte yandan söz konusu bölgede hava durumu da oldukça merak ediliyor. Peki, deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? İşte deprem bölgesindeki son hava durumu bilgileri...

depremmm

7 ŞUBAT DEPREM İLLERİ HAVA DURUMU

KAHRAMANMARAŞ

07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 20-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1 / 3

ADIYAMAN

07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, Kuzeybatı 15-25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat hamlesi 20-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1 / 3

KİLİS

07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, rüzgar Kuzey 5-10 km/saat hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 2 / 6

AA-30186356

OSMANİYE

07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 4 / 11

DİYARBAKIR

07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, rüzgar Güney15-25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1 / 3

GAZİANTEP

07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı rüzgar kuzeybatı yönlerden 15/25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1 / 4

ADANA

07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 15-25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 4/11

HATAY

07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, rüzgar Kuzeybatı 15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 4/10

ŞANLIURFA

07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, rüzgar Kuzeybatı15-25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 2/7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok!60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok!
Acı bilanço! Can kaybı 2379'a yükseldiAcı bilanço! Can kaybı 2379'a yükseldi
Otobüs firmaları fiyat artırdı mı? Battaniye fiyatları gündem oldu... Deprem sonrası iddialara art arda açıklamalar geldiOtobüs firmaları fiyat artırdı mı? Battaniye fiyatları gündem oldu... Deprem sonrası iddialara art arda açıklamalar geldi
Anahtar Kelimeler:
deprem hava durumu

En Çok Okunan Haberler

Gökhan Zan'dan yardım çığlığı! "Yalvarıyorum sesimizi duyun, şarjım bitecek..."

Gökhan Zan'dan yardım çığlığı! "Yalvarıyorum sesimizi duyun, şarjım bitecek..."

İsyan etti: 'Biz çırpındık, buraya deprem geliyor diye...'

İsyan etti: 'Biz çırpındık, buraya deprem geliyor diye...'

Otobüs firmaları fiyat artırdı mı? Battaniye fiyatları gündem oldu... Deprem sonrası iddialara art arda açıklamalar geldi

Otobüs firmaları fiyat artırdı mı? Battaniye fiyatları gündem oldu... Deprem sonrası iddialara art arda açıklamalar geldi

Yılmaz Vural'dan enkaz altındaki Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için açıklama!

Yılmaz Vural'dan enkaz altındaki Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için açıklama!

Yardıma koşuyorlar! Dünyadan büyük destek!

Yardıma koşuyorlar! Dünyadan büyük destek!

Korkutan sözler! 'Bütün binalarda hasar var, evlere girilme şansı yok'

Korkutan sözler! 'Bütün binalarda hasar var, evlere girilme şansı yok'

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.