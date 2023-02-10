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Deprem bölgesinde kolera salgını riskine dikkat! Kolera nasıl bulaşır, korunmak için ne yapmak gerekir?

10.02.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin ardından bu bölgede yaşayan kişilerin çeşitli hastalık riskleri bulunuyor. Soğuk hava, hijyen eksikliği ve yetersiz beslenme nedeniyle birçok hastalık ortaya çıkabiliyor. Deprem bölgesinde kolera riskinden korunmak için dikkat edilmesi gereken birkaç unsur bulunuyor.

Deprem bölgesinde kolera salgını riskine dikkat! Kolera nasıl bulaşır, korunmak için ne yapmak gerekir?

Kahramanmaraş ve çevre şehirleri etkisi altına alan depremin yıkıcı etkileri devam ederken uzmanlar bulaşıcı salgın hastalıklara karşı dikkatli olunmasının altını çiziyor. Bu zamanda ortaya çıkan yetersiz koşullar kolera gibi tehlikeli hastalıkların oluşmasına neden olabilir. Yardımı giden vatandaşların, depremzedelerin salgın hastalıklardan korunmasını sağlayacak malzemelere ağırlık vermesi gerekiyor.

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Ülkemizde yıllardır kolera vakası görülmüyor. Ancak kolera vakaların korunmak için temiz su, maske ve sabun gibi temizlik malzemelerini kullanmak büyük önem taşıyor. Tehlikeli kolera salgınından korunmak için aşağıdaki bilgiler hakkında bilinçli olmak gerekiyor.

KOLERA NEDİR?

Kolera, modern olmayan kanalizasyon ve temiz olmayan su sistemlerinden tüm yiyecek ve içeceklere bulaşabilen Vibrio cholera bakterisinden kaynaklan bir hastalıktır. Vibrio cholera bakterisinin bağırsaklara bulaşması kişide şiddetli ishale, ciddi sıvı kaybına (dehidrasyona) neden olmaktadır. Çok hızlı yayılabilen bir hastalık olan kolera, tedavi edilmediği takdirde %50-75 oranında ölümle sonuçlanabilir.

NASIL BULAŞIR?

Kolera bakterileri hastanın dışkısıyla çıkmaktadır. İnfekte bir kişinin dışkısıyla kirlenmiş yiyecek veya içeceklerle bulaşma gerçekleşir. Yeterli temiz su kaynakları ve kanalizasyon sistemleri olmayan gelişmekte olan ülkelerde bu durum daha sık görülmektedir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

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Kolera olan kişilerde bakterileri aldıktan 12 saat ya da 5 gün sonra ciddi semptomlar gelişmektedir. Kolera hastalığı bazen pirinç suyu gibi tanımlanan, şiddetli, çok miktarda, sulu ishal veya kusma ile kendisini göstermektedir. Koleranın en önemli belirtileri şunlardır:

  • Şiddetli ishal
  • Şiddetli kusma
  • Susuzluk
  • İdrar çıkışında azalma
  • Kas krampları
  • Huzursuzluk
  • Sinirlilik

KOLERADAN KORUNMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?

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  • Tuvalet sonrasında ve gün içinde gerektikçe eller su ve sabunla yıkanmalı.
  • Su ve sabun bulunamayan durumlarda en az %60 alkol içeren el temizleyicileri kullanılmalı.
  • Gıdayla temas, yemek yeme ve yemek hazırlama öncesinde eller mutlaka yıkanmalı.
  • Kolera varlığında tuvalet, banyo, lavabo gibi kirli yüzeylerin dezenfeksiyonunda çamaşır suyu 10 kat sulandırılarak (1 birim çamaşır suyu 9 birim su) kullanılmalı.

Koleranın yaygın görüldüğü bir ülke veya bölgelere seyahat edildiğinde şu önlemler alınmalıdır:

  • Temiz olduğundan emin olunmayan sular içilmemeli.
  • Şişelenmiş su ve içecekler tercih edilmeli.
  • Temiz olduğundan emin olunmayan sular kaynatılarak, filtre edilerek veya içme suyuna özel dezenfektanları önerilen ölçülerde uygulayarak kullanılmalı.
  • Diş fırçalamada musluk suyu kullanılmamalı, temizliğinden emin olunan sular kullanılmalı
  • Buzlar temiz sudan hazırlanmamış olabileceği için dışarıda içeceklere buz konulmamalı.
  • Yemeden önce soyulamayan, uygun şekilde temizlenemeyen taze meyve ve sebzelerden kaçınılmalı.
  • İçecekler uygun şekilde şişelenmiş değilse sokak satıcılarından içecek ve yiyecek alınmamalı.

KOLERA HANGİ SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLUR?

Kolera tedavi edilmediği takdirde hastada günde 10-15 litre sıvı kaybına neden olabilir. Ciddi sıvı kaybı yaşayan hastalar saatler içinde şok ve ölümle karşılaşabilmektedir. Kolera hastalarda şu sağlık problemlerine de neden olabilir:

  • Tansiyon düşüklüğü (Hipotansiyon)
  • Kanda düşük potasyum (Hipokalemi)
  • Kalp atım hızında artış
  • Ağız kuruluğu
  • Cilt elastikiyetinde azalma

Ayrıca tedavi edilmeyen koleranın hastada yarattığı ciddi dehidrasyon şunlara yol açabilir:

  • Böbrek yetmezliği
  • Şok
  • Koma
  • Ölüm
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