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Deprem bölgesinden 49 yaralı uçakla İstanbul'a getirildi

14.02.2023 06:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremde enkaz altından yaralı olarak kurtulan 49 depremzede ve 25 refakatçi Adana’dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’na getirildi. Yaralılar burada hazırda bekleyen ambulanslarla tedavi altına alınmak üzere çevre hastanelere kaldırıldı

Deprem bölgesinden 49 yaralı uçakla İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Adana'da enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 49 depremzede ve 25 refakatçi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-135 askeri nakliye uçağı ile saat 04.00 sıralarında İstanbul'a getirildi. 112 ekipleri yaralılar gelmeden önce Atatürk Havalimanı'nda bekledi. Yaralıları uçaktan alan sağlık ekipleri tedavi için çeşitli hastanelere kaldırdı.

MEHMETÇİK DEPREMZEDELERİN YANINDA

Adana'da deprem bölgesindeki enkaz altından kurtarma çalışmalarını tüm gücüyle sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri bir yandan da tahliye işlerini aralıksız devam ettiriyor. Adana'daki enkaz altından kurtarılan 49 yaralı depremzede ve 25 refakatçi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Atatürk Havalimanı'na getirildi.

Yaralılar burada hazırda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Askerler yaralıların uçaktan indirilip ambulansa bindirilmesi anında sağlık ekiplerine yardım etti.

(İHA)

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