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Deprem bölgesinden gelip ailesiyle birlikte Samsun'a yerleşti! Başına 'pes' dedirten bir olay geldi

01.03.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken, deprem bölgesinden gelip ailesiyle birlikte Samsun’a yerleşen bir depremzedenin başına 'pes' dedirten bir olay geldi. İddiaya göre M.C. (32) isimli bir şahıs, deprem bölgesinden gelip yerleşen ailenin evine gidip kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak yardımcı olabileceğini söyledi. Bir süre sonra aile, evinden yaklaşık 100 bin lira değerinde 2 bilezik çalındığını fark etti. Düzenlenen operasyonla M.C., yakalanarak gözaltına alındı.

Deprem bölgesinden gelip ailesiyle birlikte Samsun'a yerleşti! Başına 'pes' dedirten bir olay geldi

Malatya’dan depremlerin ardından ailesiyle birlikte Samsun’a gelip Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ne yerleşen A.T.’nin evine giden M.C., kendini yüzbaşı olarak tanıtıp yardımcı olacağını söyledi. Bir süre sonra evinden yaklaşık 100 bin lira değerinde 2 bilezik çalındığını fark eden aile, polise şikayette bulundu.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, şüphelinin Amasya’da olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla M.C., yakalanarak gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. (DHA)


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deprem Malatya Samsun

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