Deprem bölgesine giden AFAD aracı kaza yaptı! Çarptığı otomobil ikiye bölündü... Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. Otomobil terminal istikametine döndüğü sırada Aksaray istikametinden gelen AFAD personelini taşıyan minibüsle çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ismi belirlenemeyen otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken AFAD aracında bulunan şoför ve 8 personel ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin yarısı metrelerce sürüklendi.

Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü hastane morguna kaldırılırken, yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Öte yandan kaza nedeniyle kara yolu savaş alanına dönerken, ekipler ise araçların altında bir süre yaralı aradı. Kaza nedeniyle kara yolunun Nevşehir ve Niğde istikametine trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

