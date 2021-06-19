Deprem çantasında olması gerekenler nelerdir? İşte deprem çantasında olması gereken yiyecek ve içecekler

Enkaz altındayken kurtarma ekiplerinin dikkatini çekmek için bir düdük, su, el feneri, yiyecek ve bazı içeceklerin yanında hijyen malzemeleri de deprem çantasında olması gerekir. Bir de kimlik kartı ve ehliyet gibi belgelerin fotokopileri ya da asılları da deprem çantasına konulur…
Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Diplomalar
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
Pasaport, banka cüzdanı vb.
İç çamaşırı
İklime uygun giysiler
Giyecekler
Yağmurluk
Çorap
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
Diş fırçası ve macunu
Sabun ve Dezenfektanlar
Tuvalet kâğıdı
Islak mendil
Diğer malzemeler
Hijyenik ped
Uyku tulumu veya battaniye
İlk yardım çantası
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)
Çakı, düdük, küçük makas
Hazırlanan deprem çantasının ağır olmaması gerekir, kolay taşınabilir bir çanta hazırlamalısınız.
Deprem çantasını rahat bir şekilde ulaşacağınız bir yerde saklamanız gerekir. Acil durumda kolaylıkla ulaşamayacağınız bir deprem çantası amaca hizmet edemez.
Deprem çantasını tüm aile için değil, kişisel ihtiyaçlar için hazırlanmalı. Öte yandan evcil hayvanınız bulunuyorsa onun ihtiyaçlarına da küçük bir çantada yer vermelisiniz.
Deprem çantası, mevsim koşullarına uygun olacak biçimde belirli dönemlerde yenilenmelidir.
İçeceklerin ve yiyeceklerin son kullanma tarihleri takip edilmelidir. Son kullanma tarihleri yakın olan ürünleri tüketebilir ve yerlerine yenileri konabilir.
Evin dışında iş yerinde ve otomobillerde de deprem çantasının olmasında fayda vardır.