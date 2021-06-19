Deprem çantasında olması gerekenler nelerdir? İşte deprem çantasında olması gereken yiyecek ve içecekler

Diş fırçası ve macunu Sabun ve Dezenfektanlar Tuvalet kâğıdı Islak mendil Diğer malzemeler Hijyenik ped Uyku tulumu veya battaniye İlk yardım çantası Kâğıt, kalem Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli) Çakı, düdük, küçük makas

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

Enkaz altındayken kurtarma ekiplerinin dikkatini çekmek için bir düdük, su, el feneri, yiyecek ve bazı içeceklerin yanında hijyen malzemeleri de deprem çantasında olması gerekir. Bir de kimlik kartı ve ehliyet gibi belgelerin fotokopileri ya da asılları da deprem çantasına konulur…

DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?

Hazırlanan deprem çantasının ağır olmaması gerekir, kolay taşınabilir bir çanta hazırlamalısınız.

Deprem çantasını rahat bir şekilde ulaşacağınız bir yerde saklamanız gerekir. Acil durumda kolaylıkla ulaşamayacağınız bir deprem çantası amaca hizmet edemez.

Deprem çantasını tüm aile için değil, kişisel ihtiyaçlar için hazırlanmalı. Öte yandan evcil hayvanınız bulunuyorsa onun ihtiyaçlarına da küçük bir çantada yer vermelisiniz.

Deprem çantası, mevsim koşullarına uygun olacak biçimde belirli dönemlerde yenilenmelidir.

İçeceklerin ve yiyeceklerin son kullanma tarihleri takip edilmelidir. Son kullanma tarihleri yakın olan ürünleri tüketebilir ve yerlerine yenileri konabilir.

Evin dışında iş yerinde ve otomobillerde de deprem çantasının olmasında fayda vardır.





