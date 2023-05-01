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Deprem enkazı altında kalmıştı! Milyonluk altınları böyle kurtardı

01.05.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan Oğuzhan Akkoç, 6 Şubat depremlerinde yıkılan evlerin enkazında kalan yaklaşık bir milyon tutarındaki altınlarını kepçe yardımıyla kurtardı.

Deprem enkazı altında kalmıştı! Milyonluk altınları böyle kurtardı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde bulunan Şelale sitesindeki evleri gündüz saatlerinde meydana gelen ikinci depremde yıkılan 24 yaşındaki Oğuzhan Akkoç tek bir eşya çıkamadıkları evlerinin enkazına giderek bölgede çalışma yapan bir iş makinesinin operatöründe altınların bulunduğu noktayı bildiğini belirterek yardım istedi. Yardım talebine kayıtsız kalmayan iş makinesi operatörü kepçenin ağzına aldığı hafriyatı Oğuzhan Akkoç’un belirttiği noktaya indirerek altınların bulunduğu sandığa ulaşmasını sağladı.

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Yaklaşık bir milyon TL tutarındaki altınlarına kavuşan Akkoç, “Dairemizin bulunduğu apartman 5 katlı idi biz en son katta ikamet ediyorduk bu çerçevede altınların içerisinde bulunduğu sandığın yerini tahmin etmem zor olmadı kepçe operatörünün sayesinde altınlarımıza kavuştuk teşekkür ediyoruz“ diye konuştu.

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İHA

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deprem Altın enkaz

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