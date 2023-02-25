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Deprem enkazından 75'inci saatte çıkarılmıştı! Melek hayatını kaybetti, geriye nasıl kurtulduğunu anlattığı video kaldı

25.02.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde yıkılan binanın enkazında kalan aileden Canan Güneş (39) ile Mehmet Güneş (17) yaşamını yitirdi, Melek Güneş (23) ise 75’inci saatte sağ çıkarıldı. Hastanede tedavi gören genç kız, kurtarıldıktan 5 gün sonra mide kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Melek'ten geriye ise hastanede, enkaz altında yaşadıklarını anlattığı video kaldı. İşte kahreden olayın detayları...

Deprem enkazından 75'inci saatte çıkarılmıştı! Melek hayatını kaybetti, geriye nasıl kurtulduğunu anlattığı video kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Malik Ejder Caddesi'nde oturdukları 5 katlı binanın yıkılmasıyla Canan Güneş ile kızı Melek ve oğlu Mehmet enkaz altında kaldı. Bu sırada aşçılık yaptığı Kıbrıs'ta olan baba Zekeriya Güneş (44), Kahramanmaraş'a döndü. Güneş'in eşi ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı, kızı Melek ise 75'inci saatte sağ çıkarıldı. Ankara'da hastaneye sevk edilen Melek, 5 gün sonra mide kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

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ENKAZ ALTINDA YAŞADIKLARINI ANLATMIŞ

Melek'ten geriye, akrabalarının hastane odasında çektiği video kaldı. Görüntülerde Melek Güneş'in, "Babam aradı. Açtım 'Alo' dedim ama sesim gitmedi. Ondan sonra yine deprem oldu. Bu sefer aşağıya çöktük. Onu hissettim. Elimi attığım yerde su vardı. Kaç kere ses duydum. Hiç uyumadım" dediği görüldü.

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YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Zekeriya Güneş, eşi ve 2 çocuğunun cenazelerini teslim alıp Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'na getirerek yan yana toprağa verdi.

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'TELEFONDA KONUŞURKEN ŞAKALAŞTIK, SONRA HEPSİ GİTTİ'

Ailesinin mezarına gelen Zekeriya Güneş, yaşadığı acının tarifi olmadığını, oturdukları caddede depremde neredeyse tüm binaların yıkıldığını belirterek, "Ben o gün Kıbrıs’taydım. Akşam 1 saat telefonla konuşmuştuk. Ayın 14'ünde izne gelecektim. Kızım Bayburt'ta yüksekokulda okuyordu. O da eve dönmüştü. Oğlum ise telefon istiyordu, geldiğim gün alacaktık. Konuşurken güldük, şakalaştık. Ondan sonra ses seda yok. Hepsi gitti, her şey bitti. Oğlumun mezarına çok sevdiği Türk bayrağını getirdim. Bu bayrağı 5 yaşındayken çarşıda görmüş ve çok istemişti. Aldıktan sonra odasına asmıştı. Ona emanetini getirdim. Oğlumun da kızımın da vatan sevgisi başkaydı. Atatürkçülerdi" dedi.

(DHA)

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deprem Kahramanmaraş enkaz

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