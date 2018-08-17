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Deprem farkındalığı için bin kilometre pedal çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 18:47 | Son Güncelleme

AKUT'a bağlı sporcular, 17 Ağustos Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenleri anmak ve depremin yıkıcı etkisine dikkati çekmek için Sinop'tan başlattıkları bisikletli yolculuğu Mersin'in Anamur ilçesinde tamamlandı - Toplam bin kilometre yol kateden sporcular, geçtikleri şehirlerde bilinçlendirme faaliyetleri de yaptı

MERSİN (AA) - Arama Kurtarma Derneği (AKUT) sporcuları, 17 Ağustos Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenleri anmak ve depremin yıkıcı etkisine dikkati çekmek için Sinop'tan başlattıkları bisikletli yolculuğu bin kilometre pedal çevirerek Mersin'in Anamur ilçesinde noktaladı.

Sinop'dan 12 Ağustos'ta yola çıkan AKUT sporcuları Mehmet Murat Boz, Derya Keçeçi ve Mahmut Doğrugil bisikletle 6 etapta toplam bin kilometre yol kat ederek Anamur'a ulaştı.

Anamur'un girişindeki Pullu mevkisinde AKUT Mersin Ekip Lideri Doğan Göktekin ve Anamur Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yetkilisi Fatma Çetinkaya tarafından karşılanan sporculara, muz ikram edildi.

Sporculardan Derya Keçeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2015'te başlattıkları "Fay Hattında 1500 Kilometre Projesi" kapsamında Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindeki noktalardan geçerek, oralarda yaşayanları depremler ve doğal afetlerle ilgili bilinçlendirmeyi çalıştıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Sinop'tan Anamur'a uzanan bu projenin kapsamını da genişleterek sadece deprem değil tüm doğal afetlerle ilgili bilinçlendirme çalışması yaptık. Yani susuzluğun da suyu kontrolsüz kullanımın da bir felaket olduğunu anlattık. Projenin adını 'Fay Hattı' koyduk. Böylelikle insanları depremlerle ilgili bilinçlendirme noktasında bir motto oldu adeta."

Mehmet Murat Boz da etap sonlarında şehirlerde stantlar kurarak halkı bilinçlendirmek için dokümanlar dağıttıklarını, depremin öncesinde, esnasında ve sonrasında evde, asansörde, sokakta yapmaları gerekenlerle ilgili bilgi verdiklerini söyledi.

Boz, hava sıcaklığının kendilerini zorladığını ifade ederek, "Mut ilçesine kadar iyiydi ancak Sertavul Geçidi'ni aştıktan sonra sıcakta oldukça zorlandık. Destek ekibimiz bize su takviyesi yaptı." diye konuştu.

Anamur Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yetkilisi Fatma Çetinkaya da projenin Anamur'da noktalanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "17 Ağustos gibi anlamlı bir günde sporcularımızın Anamur'da olması bizi heyecanlandırdı. Gurur duyduk. Anamur Belediyesi olarak biz de bu tür çalışmalara destek olacağız." şeklinde konuştu.

Karşılamanın ardından ilçe merkezine kadar pedal çeviren sporcular Atatürk Bulvarı'nı geçerek Muşurup Sanat Sokağı'nda yolculuklarını noktaladı.

Burada yapılan törende sporculara ve AKUT ekibine plaket ve hediye verildi.

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Anahtar Kelimeler:
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi AKUT Anamur Mersin

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