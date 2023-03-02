Deprem felaketinde yıkılan binalarla ilgili ifadeler ortaya çıktı! 'Keşke yapmasaydım', 'Binanın yıkılması depremin suçu'

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremde çok sayıda bina yıkıldı, on binlerce insan can verdi. Yıkılan binaların sorumluları ise tek tek yakalanarak adalet karşısına çıkartılıyor. Yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda ise bazı sorumluların ifadeleri de ortaya çıktı. İşte deprem felaketinde yıkılan binaların sorumlularının verdiği ifadelerin bazıları...

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Adana’da yerle bir olan Alpargün Apartmanı’nın müteahhiti Hasan Alpargün’ün ifadesi ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre Hasan Alpargün, ifadesinde apartmanı dere yatağına yaptıklarını ve inşaat sırasında işçileri denetlemediğini itiraf etti. “Buraya bina yapmanın zor olduğunu söyledim ancak ısrar ettiler” diyen Alpargün, dönemin belediye yetkililerinin de binayı yapım aşamasında denetlemediğini söyledi.

"PROJEYE UYGUN ŞEKİLDE BİNAYI İNŞA ETTİK"

70 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün ifadesinde, “Hatırladığım kadarıyla 1994 yılında Kazım adında arkadaşım olan bu şahsa ve ortaklarına ait arsada Alpargün Apartmanı’nı yapmaya başladım, binayı tek başıma yapmaya karar verdim, herhangi bir ortağım yoktu. İnşaat ruhsatını o dönemde ilçe Seyhan olduğundan dolayı Seyhan Belediyesi’nden aldım. Belediyeden imar durumu aldık, her katta 2 daire olmak üzere 14 kat ve 1 zemin 1 bodrum katı olmak üzere projeyi tamamladık. Proje onay aldıktan sonra hafriyata başladık, temele başladık. Temel Karahisarlı’daki nehrin içinden çakıl, duvar ve sıva için Ceyhan’daki Kösrel Kasabası’ndan kum satın aldım, projeye uygun olarak düz demir satın aldık, demirler kıvrımlı değil düzdü. Temel dahil bütün binanın betonunu o dönemde Mardinli olarak tanıdıklarım ve şu anda ismini hatırlamadığım şahıslar beton döktüler. Kendilerinde ufak bir makine vardı, bu makine ile arsa içerisinde çakıl ve çimentoyu karıştırarak kalıplara döktük, projeye uygun şekilde binayı inşa ettik” dedi.

BİNA İNŞASINDA İŞÇİLERİN ÇALIŞMALARINI DENETLEMEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Fenni mesulü olduğu apartmanın yıkıldığını depremden 2 gün sonra öğrendiğini söyleyen Hasan Alpargün, bina inşasında doğada hazır olan çakıl ve kumları kullandığını, inşaatta çalışan işçilere çimento ve demir miktarının projeye uygun olarak kullanılmasını söylediğini ancak denetim yapmadığını itiraf etti. Alpargün, “Ben diğer kısımları denetlemeye gidiyordum, söylediğim şekilde yaptılar mı bilmiyorum” dedi.

“BELEDİYE GÖREVLİLERİ HARCI DENETLEMİŞ GİBİ İMZA ATTILAR”

Depremde yıkılan apartmanın aynı zamanda şantiye şefi olan Hasan Alpargün, kan donduran bir itirafa daha imza attı. Alpargün, apartmanın projesine onay veren bir ekibin inşaatı incelediğini ancak yine o dönem belediye personeli olan 2 görevlinin harç yapılırken denetleme yapmadığını söyledi.

Alpargün, “H. ve N. isimli belediye görevlileri harç yapılırken, harçtaki çakıl çimento kum ve demir miktarını denetlemeye gelmediler ve sadece oturdukları yerden denetleme yapmış gibi evrakları imzaladılar. Biz binayı kendimiz, yani şantiye şefi olarak ben ve çalışanlar yaptık. Açıkçası söylemek gerekirse herhangi bir kurumdan herhangi bir görevli denetlemeye gelmedi. Sadece temel üstü ve iskan hususlarında izin alınırken denetlemeye geldiler, bunun dışında herhangi bir denetleme olmamıştır. G. isimli şahıs da belediyede Mimari Tatbikat Projesi hususunda onay veren görevlidir, herhangi bir denetimi olmamıştır, sadece evraka imza atmıştır” diye konuştu.

“BİNAYI YAPTIĞIM YERİN DERE YATAĞI OLDUĞU BELLİYDİ, KEŞKE YAPMASAYDIM”

Alpargün Apartmanı’nın fenni mesulü Hasan Alpargün’ün bir diğer itirafı da, apartmanın dere yatağına yapıldığıyla ilgili oldu. Alpargün, 70 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın yapılmasının zor olduğunu arsa sahibine söylediğini belirterek, “Binayı yaptığım yerin dere yatağı olduğu belliydi ancak su yoktu, imar izni de vardı. Ben başta arsa sahibine burada bina yapmanın zor olduğunu, istinat duvarı yapılması gerektiğini, burada çalışmanın zor olduğunu söyledim ancak ısrar ettiler, arkadaşım olduğundan dolayı kabul ettim. Keşke yapmasaydım, ben yapmasaydım da başkası yapacaktı. Arsanın büyüklüğü, yoğunluk hesaplaması sonrası yapılacak daire ve kat sayısını belirleyerek yapıyı tamamladık” dedi.

ADIYAMAN'DA DEPREMDE YIKILAN BİNANIN SORUMLULARI SUÇU BİRBİRLERİNE ATTI

Adıyaman’da 30'dan fazla kişinin öldüğü Hasoğlu Apartmanı’nın sorumluları ifadelerinde suçu birbirlerine attı. Şüpheli müteahhit ise "Binanın yıkılması depremin suçu" dedi.

Depremin derinden etkilediği Adıyaman'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor. Savcılık, 30 kişiye mezar olan Hasoğlu Apartmanı'yla ilgili çalışma başlattı. İnşaatın çökmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

TRTHaber'de yer alan habere göre, İnşaat sorumluları Mahmut Portakal, Ünal Gökbulut, Adem Turan ve Derya Atay tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sorumlulardan Hasan Portakal'ın ise enkaz altında kalarak vefat ettiği öğrenildi.

Enkaza dönen apartmanın arsa sahibi Mahmut Portakal, yıkımın sorumlusu olarak müteahhitleri gösterdi.

“Ben inşaat işçiliğinden emekliyim. Araziyi Hasan Portakal ve Mahmut Nedim ile birlikte aldık. Apartman yapmaya karar verdik. Birlikte müteahhit Ünal Gökbulut’un ofisine gittik. Malzemeleri biz aldık. Mimarı, şantiye şefini müteahhit ayarladı. Buranın altında dükkanlar, üstünde 5 kat konut vardı. Ortaklardan Hasan Portakal A blok çökünce enkaz altında kalarak vefat etti. Bütün sorumlulardan şikayetçiyim.”

"KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNİN ŞİDDETİ 2019 DEPREM YÖNETMELİĞİNE GÖRE YAPILAN BİNALARI BİLE YIKABİLİR”

İnşaatın Şantiye Şefi Adem Turan ise kusurun kendisinde olmadığını iddia etti.

Arazi sahibi Mahmut Portakal’ın işaret ettiği Müteahhit Ünal Gökbulut ise ifadesinde binayı deprem yönetmeliğine uygun yaptıklarını öne sürdü.

Portakal, “Biz binayı 2007 deprem yönetmeliğine göre yaptık. Kahramanmaraş depreminin şiddeti 2019 deprem yönetmeliğine göre yapılan binaları bile yıkabilir” diyerek depreme kusur buldu.

Soruşturma ifade işlemleriyle devam ediyor.

