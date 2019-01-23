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Deprem haritası değişti mi? Ahmet Ercan açıkladı: Bursa, Diyarbakır, Malatya, Muğla, Van...

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 14:28 | Son Güncelleme

Türkiye'nin deprem bölgeleri haritasını güncelleyen AFAD Deprem Daire Başkanlığı'nı eleştiren Prof. Dr. Ahmet Ercan, yeni haritaya göre, 46 ilin deprem riskinin azalmasını ve 6 ilde deprem riskinin artmasını değerlendirdi. Ercan, Türkiye'nin deprem tehlikesinin değişmediğini ve değişmeyeceğini, yapılan açıklamaların ise bilime ve gerçeklere ters olduğunu kaydetti.

Deprem haritası değişti mi? Ahmet Ercan açıkladı: Bursa, Diyarbakır, Malatya, Muğla, Van...

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, yazılı açıklama yaparak, AFAD Deprem Daire Başkanlığı'nın 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren yeni haritası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bir ülkenin deprem haritasının en az 1 milyon yıl değişmeyeceğini savunan Ercan, "Açıklandığı gibi hiçbir bilimci ya da kurum Bursa, Diyarbakır, Malatya, Muğla, Van'ın deprem sakıncasını azaltamaz. Ayrıca Rize, Trabzon, Aksaray'ın deprem sakıncasını artıramaz. Bu bilimle gerçeklere terstir. Bu tür açıklamalar, kurumların güvenirliğini düşürdüğü gibi deprem için yapı güvenliğinin azaltılması ya da gereksiz artırılmasına neden olabilir" dedi.

"YÜZDE 65 AVRUPA YAPILARI ETKİLENECEK"

Deprem riskinin azaldığı açıklamasının, o ildeki yapıların daha güçsüz yapılmasına olanak sağlayacağını öne süren Prof. Dr. Ercan, şunları kaydetti:

"Jeofizik mühendislerinin İstanbul için 1945'li yıllarda önerdiği M7.5 deprem sakınım değeri günümüzde değişmemiştir. Ne var ki İstanbul'da ortalama yapı güvenliği M6.3'tür. Açıkçası, İstanbul odaklı olacak M6.3 ya da daha büyük bir deprem İstanbul yapılarının bir bölümünü etkiler. Başta İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi büyük kentlerimizde 'incelikli yer inceleme çalışmaları' (micro-zonation) yapılmıştır. Yer ile yapı güvenliğine bakılarak, yüzde 35 oranında Anadolu, yüzde 65 oranında Avrupa yapıları etkilenecektir."

YENİ HARİTADAKİ DURUM

Kullanıma 1996 yılında sunulan Türkiye'nin deprem bölgeleri haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nca yenilenerek, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girdi. Yeni haritaya göre, Türkiye'nin en tehlikeli görülen deprem alanı oranı yüzde 42'den yüzde 17'ye indi. Aralarında Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muğla, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Van'ın da bulunduğu 46 ilin deprem riski azaldı. Tekirdağ, Aksaray, Karaman, Rize, Erzurum ve Trabzon'un ise deprem riski arttı.

Öte yandan eski haritada binaların yüzde 44'ü tehlikeli gruptayken, yeni haritada bu oran yüzde 26'ya düştü.

DHA

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Ahmet Ercan AFAD deprem deprem haritası

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bunlara bilimden sakın bahsetmeyin, bilimden nefret ediyorlar. Sadece masallara inanırlar. Arapça olursa daha da inandırıcı olur.
Peşkes cekilecek yerleri guncellemisler bence. Takip edilmesi lazim, imara acilip, kat sayisi arttirilip nereler satilacak bakalim
Teknoloji gelişti, Yeni veriler olursa harita niye değişmesin?
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