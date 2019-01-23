Deprem haritası değişti mi? Ahmet Ercan açıkladı: Bursa, Diyarbakır, Malatya, Muğla, Van...

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, yazılı açıklama yaparak, AFAD Deprem Daire Başkanlığı'nın 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren yeni haritası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bir ülkenin deprem haritasının en az 1 milyon yıl değişmeyeceğini savunan Ercan, "Açıklandığı gibi hiçbir bilimci ya da kurum Bursa, Diyarbakır, Malatya, Muğla, Van'ın deprem sakıncasını azaltamaz. Ayrıca Rize, Trabzon, Aksaray'ın deprem sakıncasını artıramaz. Bu bilimle gerçeklere terstir. Bu tür açıklamalar, kurumların güvenirliğini düşürdüğü gibi deprem için yapı güvenliğinin azaltılması ya da gereksiz artırılmasına neden olabilir" dedi.

"YÜZDE 65 AVRUPA YAPILARI ETKİLENECEK"

Deprem riskinin azaldığı açıklamasının, o ildeki yapıların daha güçsüz yapılmasına olanak sağlayacağını öne süren Prof. Dr. Ercan, şunları kaydetti:

"Jeofizik mühendislerinin İstanbul için 1945'li yıllarda önerdiği M7.5 deprem sakınım değeri günümüzde değişmemiştir. Ne var ki İstanbul'da ortalama yapı güvenliği M6.3'tür. Açıkçası, İstanbul odaklı olacak M6.3 ya da daha büyük bir deprem İstanbul yapılarının bir bölümünü etkiler. Başta İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi büyük kentlerimizde 'incelikli yer inceleme çalışmaları' (micro-zonation) yapılmıştır. Yer ile yapı güvenliğine bakılarak, yüzde 35 oranında Anadolu, yüzde 65 oranında Avrupa yapıları etkilenecektir."