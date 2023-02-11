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Deprem hırsızları böyle yakalandı! Üzerlerinden bakın neler çıktı

11.02.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin vurduğu Hatay'da hasar gören evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 40 şüpheli, gözaltına alındı. Depremzedelere gönderilen 6 TIR'lık gıda malzemesini, kendilerini insani yardım görevlisi olarak tanıtıp çalan 2 şüpheli de yakalandı. Deprem hırsızlarının üzerlerinden yüklü miktarda para, altın ve çok sayıda elektronik eşya çıktı. İşte detaylar...

Deprem hırsızları böyle yakalandı! Üzerlerinden bakın neler çıktı

Hatay'da depremi fırsat bilen şüpheliler, hasarlı binalara girerek hırsızlık yaptı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu kent genelinde birçok eve girerek hırsızlık yapan 40 şüpheli, gözaltına alındı.

ÇALDIKLARI MALZEMELER

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; çok miktarda ziynet eşyası, banka kartları, 70 bin TL ve 11 bin dolar, 6 tabanca, 3 av tüfeği, 20 cep telefonu ve 8 bilgisayar, 5 beyaz eşya ele geçirildi.

6 TIR SOYMUŞLAR

Ayrıca Hatay'da depremzedelere gönderilen 6 TIR dolusu gıda malzemesinin de çalındığı belirlendi. Polisin yaptığı çalışmada kendilerini insani yardım görevlisi olarak tanıtıp, 6 TIR'lık gıda malzemesini alarak çiftlikte depoladığı belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Yardım malzemelerine de el konuldu.

DHA

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deprem Hırsız Hatay

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