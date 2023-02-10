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  4. SON DAKİKA | Adalet Bakanlığı'ndan deprem bölgesindeki yağma olaylarına karşı hırsızlık genelgesi!

SON DAKİKA | Adalet Bakanlığı'ndan deprem bölgesindeki yağma olaylarına karşı hırsızlık genelgesi!

10.02.2023 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Adalet Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan depremden etkilenen illerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturmaların derhal fiziki ortamda başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi. Yazıda, deprem bölgesinde bulunan adliyelerdeki fiziki yapının ve UYAP sisteminin zarar görmesi nedeniyle soruşturmaların gecikmeksizin fiziki ortamda yapılması istendi.

SON DAKİKA | Adalet Bakanlığı'ndan deprem bölgesindeki yağma olaylarına karşı hırsızlık genelgesi!

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talimatıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nce depremin yaşandığı andan itibaren deprem bölgelerinde gerekli önlemler alınması için çalışmalar başlatıldı.

Bu süreçte deprem nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde hırsızlık olaylarıyla ilgili de gerekli önlemler alındı. Bu hususta Bakanlık, başsavcılıklara ‘Soruşturma İşlemlerinin Fiziki Ortamda Yürütülmesi’ konulu yazı da gönderdi.

Deprem felaketi neticesinde ortaya çıkan korku ve kargaşadan yararlanarak, enkaz ve binalardaki değerli eşya, yardım malzemelerine yönelik hırsızlık eylemi yapan kişiler hakkında derhal soruşturmaya yönelik tedbirler alındı. Bu kapsamda, deprem bölgesinde bulunan adliyelerdeki fiziki yapının ve UYAP sisteminin zarar görmesi nedeniyle soruşturma işlemlerinin fiziki ortamda yapılmasına izin verildi.

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Yazıda, bir suçun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren Cumhuriyet savcısının doğrudan doğruya veya emrindeki adli kolluk görevlileri aracılığıyla her türlü araştırmayı yaparak suçla ilgili olarak soruşturma yürütmesi gerektiği vurgulanarak şu maddelere yer verildi:

-Deprem nedeniyle adliyelerin ve UYAP sisteminin zarar görmesinin 5271 Sayılı Kanunun 160 ve devamı maddeleri uyarınca derhal soruşturma işlemlerine başlanmasına engel oluşturmayacak, söz konusu suçları işleyen kişilere yönelik koruma tedbirlerinin tereddütsüz bir şekilde uygulanacak.

-UYAP’ın kullanılamadığı durumlarda soruşturma işlemlerinin fiziki evrak üzerinden yerine getirilecek.

-UYAP dışı fiziki olarak oluşturulan belge veya kararların engelin ortadan kalkmasından sonra derhal UYAP sistemine aktarılacak.

Yazıda ayrıca bölgelerdeki görevli Cumhuriyet Başsavcılıklarının, iş ve işlemlerin gerekli dikkat ve özenin gösterilerek yürütülmesi istendi.

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