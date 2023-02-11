Deprem izolatörü nedir? Raylı sistem bina nasıl olur? Sismik izolatör depremin sarsıntısını kesiyor!

Deprem izolatörü ile ilgili sorulara kullanıcılar tarafından yanıt arıyor. 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem ile sarsılan Kahramanmaraş ve çevre illerde can kaybı en son 20 bin 213, yaralı sayısı ise 80 bin 52 olarak açıklanmıştı. Deprem afetinden etkilenilmemesi için çözümler araştırılmaya başlandı. Bu sebeple 'deprem izolatörü nedir? Raylı sistem bina nasıl olur? Sismik izolatör ne işe yarar?' gibi soruların cevapları aranıyor.

DEPREM İZOLATÖRÜ NEDİR?

Yapıda uygun olan kata veya zeminde yer alan kolonlara yerleştirilen yatay hareket eden sismik izolatörler, depremin şiddetinin azalmasına yardımcı oluyor.

Yapıda uygun görülen kata, kolonlara veya betorname perdelere yerleştirilen sistemler, deprem ile yapı arasındaki direkt teması kesiyor.

RAYLI SİSTEM BİNA NASIL OLUR?

Japonya'da oldukça sık kullanılan raylı sistem binalar Kahramanmaraş depremi sonrası bir kez daha gündeme geldi.

Raylı sistemli binalar, rayların üzerine inşa ediliyor. Deprem esnasında ise binalar, yer kabuğundan bağımsız bir şekilde ray üzerinde hareket ediyor. Bu sayede bina ray üzerinde sağa sola sallanırken, sallantının şiddeti de azalmış oluyor.

SİSMİK İZOLATÖR NE İŞE YARAR?

Sismik izolatörler, sarsıntı yoğunluğunu yüzde 80'e kadar azaltıyor. Kimyasallar, pas, nem ya da güneş ışınları gibi yıpratıcı durumlara karşı da korunaklı ve ortalama 60 yıl kullanılabiliyor.

Sismik izolasyon yönteminde amaç zemin ile yapının tabanı arasına esnek enerji elemanları yerleştirerek zeminden yapıya aktarılan deprem kuvvetlerinin azaltılmasıdır.

