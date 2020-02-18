HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Deprem korkusu uyku bozukluğuna neden oluyor!

Deprem korkusu uyku bozukluğuna neden oluyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.02.2020 11:23 | Son Güncelleme

Son zamanlarda sıkça yaşanan depremler, deprem korkusunu tetikliyor. Doğal afetlerin toplumda bıraktığı etkiler kaygı durumunun ortaya çıkmasına neden oluyor. Kişilerde bıraktığı izler farklı sonuçlar ortaya çıkarırken konuyla ilgili bilgi veren Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Deprem, kişinin ailesi ve yakın çevresini de içerisine alan felaket senaryolarıyla tetiklenen bir korkudur. Depremin ne zaman olacağını, şiddetini ve yarattığı etkileri bilmemek bu korkuyu besleyen etkenlerdir” dedi.

Deprem korkusu uyku bozukluğuna neden oluyor!

Hayatımızın gerçeği olan deprem, birçok insan için tedirginlik yaratıyor. Kişilerin ailesi ve yakın çevresinin de dahil olduğu felaket senaryolarının korku ve endişe durumlarını daha da tetiklediğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Deprem korkusu kişilerde yüksek sese karşı aşırı hassasiyet, her an deprem oluyormuş hissi veya beklentisi, yoğun korku, uyku bozuklukları ve yeme düzeninde bozulmalar şeklinde karşımıza çıkıyor ve genellikle kişi depremin kendisinden değil olası sonuçlarından endişe duyuyor” şeklinde konuştu.

DEPREM TRAVMATİK ETKİ YARATABİLİR

Deprem ve yarattığı etkilerin korku, öfke, suçluluk ve pişmanlığın insanların deprem sonrasında gösterdiği tepkiler arasında görülebileceğini söyleyen Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Deprem gibi travmatik olaylar, kişilerin bir süre tedirginlik yaşamasına neden oluyor. Günlük yaşamında bu gibi yaralayıcı ve oldukça etkileyici bir deneyim yaşamayan kişi için deprem sonrasındaki süreç oldukça zorlayıcı olabiliyor ve kişinin yeniden yaşamına kaldığı yerden devam etmesi ayları hatta yılları bile bulabiliyor” dedi. Özellikle enkaz altından çıkmış veya yakınını kaybetmiş kişiler için durumun çok daha zor olduğunu dile getiren Dokuzlu, “Sağlıklı olan, bu süreçten bir süre sonra normal yaşama devam etmektir ancak travma yaşayan kişi adaptasyon evresinde ve travmayla başa çıkma konusunda zorluk yaşıyorsa mutlaka uzman desteği almalıdır” açıklamasında bulundu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdiVatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdi
Bir anda kramp giriyorsa... Bu uyarılar hayati önem taşıyor!Bir anda kramp giriyorsa... Bu uyarılar hayati önem taşıyor!
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem uyku Endişe kaygı bozukluğu

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Türkiye'ye dönemiyor

Türkiye'ye dönemiyor

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü'nden 'koronavirüs' açıklaması

Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü'nden 'koronavirüs' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bebeklerde kapalı kasık fıtığı ameliyatının yararları

Özellikle erkek çocuklarda görülüyor!Öyle yararları varmış ki...

Böbrek taşından nasıl korunulur?

Böbrek taşından korunmak mümkün mü?

Bacak ağrısı nedenleri nelerdir? Bir anda kramp giriyorsa...

Bir anda kramp giriyorsa... Bu uyarılar hayati önem taşıyor!

Uyku apnesi tedavisinde geç kalmayın! Kalp hastaları risk altında

Bu hastalık uykuda öldürüyor!

Kanser tedavisinde kişiye özel tedavi yöntemi!

Kanser tedavisinde umut veren gelişme!

Sperm kalitesini ve sperm sayısını artırmak için ne yapmalıyız? Bu 10 tehlikeye dikkat

Dikkat! Bu alışkanlıklarınız varsa, siz de risk altındasınız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.