Deprem mi oldu? 20 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan son dakika açıklamaları merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gün içerisinde gerçekleşen sarsıntıları anbean paylaşmaya devam ediyor. Peki, Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 20 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

20 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.10.20 05:51:58 39.9340 41.9302 21.0 -.- 1.4 -.- YAGAN-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2022.10.20 05:34:26 36.1482 31.1715 10.8 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2022.10.20 05:33:24 37.4482 30.5510 6.7 -.- 2.0 -.- BUCAK (BURDUR) İlksel

2022.10.20 05:21:30 35.7822 33.4953 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2022.10.20 05:00:45 34.2753 25.3647 13.9 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.10.20 04:42:54 37.4990 36.8068 4.7 -.- 1.1 -.- HACIAGALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.10.20 04:35:40 36.1577 31.2032 18.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2022.10.20 04:11:48 37.4653 30.6092 7.0 -.- 2.3 -.- BUCAK (BURDUR) İlksel

2022.10.20 03:49:31 36.0223 26.9393 11.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2022.10.20 03:39:18 36.8890 27.2988 13.3 -.- 1.3 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.10.20 03:16:22 35.8093 30.4970 9.1 -.- 3.3 -.- AKDENIZ İlksel

2022.10.20 03:08:13 38.0555 27.1208 6.0 -.- 1.6 -.- ATAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel

2022.10.20 02:35:01 36.1225 29.3990 22.6 -.- 1.7 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel

2022.10.20 02:24:47 37.9068 27.2137 8.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.20 02:22:27 38.5738 30.4792 28.3 -.- 1.2 -.- KOCYATAGI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.10.20 02:13:27 35.3057 26.8280 5.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.10.20 01:53:27 37.4650 26.9037 5.2 -.- 1.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.10.20 01:51:16 36.9493 27.6498 5.0 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.10.20 00:11:17 39.7700 43.6187 12.9 -.- 1.6 -.- BEZIRHANE-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

