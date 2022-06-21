DEPREM Mİ OLDU? 21 Haziran nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi! 21 Haziran 2022 Salı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini paylaştı. Van ve Muğla gibi bazı illerin yanı sıra Akdeniz, Ege Denizi ve Yunanistan'da sarsıntı gerçekleştiği öğrenildi. Vatandaşlar internette 'deprem mi oldu?' sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapmayı sürdürüyor. 21 Haziran 2022 Salı Kandilli Rasathanesi, AFAD son dakika depremler listesi haberimizde...

21 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.06.21 06:06:09 38.9873 43.7578 8.5 -.- 2.0 -.- MURADIYE (VAN) İlksel

2022.06.21 04:27:14 39.0083 43.6405 6.2 -.- 2.0 -.- ALKASNAK-MURADIYE (VAN) İlksel

2022.06.21 04:21:45 38.6497 43.8577 5.0 -.- 1.5 -.- YUKARIAYAZCA-OZALP (VAN) İlksel

2022.06.21 03:47:23 40.9293 24.0427 6.6 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.06.21 03:28:29 36.3625 34.7247 25.2 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ İlksel

2022.06.21 03:18:50 37.7900 27.0365 1.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.06.21 01:34:44 35.1893 23.3027 29.9 -.- 3.1 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.21 01:22:30 36.4098 28.8882 16.6 -.- 2.7 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2022.06.21 00:19:11 37.0547 28.3677 1.8 -.- 1.2 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

