Deprem mi oldu? 24 Eylül Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Oniki Adalar'da yerin 5,4 kilometre altında 3,5'luk deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaşanan depremleri kamuoyuyla anlık olarak paylaşıyor. İşte 24 Eylül 2021 Cuma son depremler listesi…
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2021.09.24 08:33:44 5.5 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.09.24 08:20:06 8.7 2.0 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.09.24 08:10:03 12.8 1.7 MESUDIYE-DATCA (MUGLA)
2021.09.24 07:55:49 6.8 2.5 FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2021.09.24 07:14:29 6.3 1.6 KIRMACIK-SAMSAT (ADIYAMAN)
2021.09.24 07:11:33 5.0 3.3 YUNANISTAN
2021.09.24 06:43:00 5.0 1.1 AYITDERE-BIGA (CANAKKALE)
2021.09.24 06:35:51 5.0 1.8 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.09.24 06:21:26 2.2 2.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.09.24 06:20:09 5.0 2.6 KOSEOGLU-(KASTAMONU)
2021.09.24 05:53:42 7.2 2.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.09.24 05:49:13 2.7 1.9 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.09.24 05:38:58 13.6 1.8 KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2021.09.24 04:24:14 5.4 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.09.24 03:50:55 3.8 1.6 KARAGOZ-ISKENDERUN (HATAY)
2021.09.24 03:01:39 8.7 2.5 AKDENIZ
2021.09.24 02:58:48 4.4 2.3 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.09.24 02:43:32 18.0 1.2 YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)
2021.09.24 02:38:05 5.3 1.4 SAPMAZ-(AKSARAY)
2021.09.24 02:22:40 9.2 1.5 BUYUKSOGUTOZU-ALACA (CORUM)
2021.09.24 01:52:03 5.0 2.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.09.24 01:36:59 5.4 3.5 3.5 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.09.24 00:28:10 8.2 1.6 DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE)
2021.09.24 00:26:01 23.5 1.9 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)