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  4. Deprem mi oldu? 24 Eylül Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Deprem mi oldu? 24 Eylül Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

24.09.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ülkesi olan Türkiye’de anlık olarak depremler meydana geliyor. 24 Eylül 2021 Cuma günü yaşanan anlık depremler, Kandilli ve AFAD tarafından anbean kaydediliyor. 24 Eylül 2021 Cuma günü gece saatlerinde Akdeniz'in Oniki Adalar bölgesinde küçük çaplı depremler meydana gelmişti.

Deprem mi oldu? 24 Eylül Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Oniki Adalar'da yerin 5,4 kilometre altında 3,5'luk deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaşanan depremleri kamuoyuyla anlık olarak paylaşıyor. İşte 24 Eylül 2021 Cuma son depremler listesi…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

2021.09.24 08:33:44 5.5 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.09.24 08:20:06 8.7 2.0 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.09.24 08:10:03 12.8 1.7 MESUDIYE-DATCA (MUGLA)
2021.09.24 07:55:49 6.8 2.5 FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2021.09.24 07:14:29 6.3 1.6 KIRMACIK-SAMSAT (ADIYAMAN)
2021.09.24 07:11:33 5.0 3.3 YUNANISTAN
2021.09.24 06:43:00 5.0 1.1 AYITDERE-BIGA (CANAKKALE)
2021.09.24 06:35:51 5.0 1.8 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.09.24 06:21:26 2.2 2.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.09.24 06:20:09 5.0 2.6 KOSEOGLU-(KASTAMONU)
2021.09.24 05:53:42 7.2 2.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.09.24 05:49:13 2.7 1.9 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.09.24 05:38:58 13.6 1.8 KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2021.09.24 04:24:14 5.4 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.09.24 03:50:55 3.8 1.6 KARAGOZ-ISKENDERUN (HATAY)
2021.09.24 03:01:39 8.7 2.5 AKDENIZ
2021.09.24 02:58:48 4.4 2.3 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.09.24 02:43:32 18.0 1.2 YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)
2021.09.24 02:38:05 5.3 1.4 SAPMAZ-(AKSARAY)
2021.09.24 02:22:40 9.2 1.5 BUYUKSOGUTOZU-ALACA (CORUM)
2021.09.24 01:52:03 5.0 2.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.09.24 01:36:59 5.4 3.5 3.5 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.09.24 00:28:10 8.2 1.6 DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE)
2021.09.24 00:26:01 23.5 1.9 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

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Anahtar Kelimeler:
kandilli rasathanesi

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