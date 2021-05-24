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  4. Deprem mi oldu? 24 Mayıs 2021 nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? | 24 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu? 24 Mayıs 2021 nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? | 24 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

24.05.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Coğrafi konumu gereği pek çok fay hattının bulunduğu ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmekte. Vatandaşlar 24 Mayıs tarihinde deprem olup olmadığını merak ediyor. Manisa, Soma ve Siirt, Baykan bugün sabah saatlerinde sallandı. Peki 24 Mayıs'ta nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 24 Mayıs 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Deprem mi oldu? 24 Mayıs 2021 nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? | 24 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Jeolojik konumu gereği birçok fay hattının bulunduğu Türkiye, depremlerin çok sık meydana bir ülke. 24 Mayıs Pazartesi gününde deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki 24 Mayıs'ta deprem mi oldu? 24 Mayıs'ta nerede deprem oldu?

24 MAYIS DEPREM Mİ OLDU? NEREDE DEPREM OLDU? AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...

AFAD'ın sitesine bakıldığında sabah saat 08:15:49'da Ege Denizi, Çeşme, İzmir'de 4.65 km'de 2.7 büyüklüğünde bir deprem olduğu görülüyor. Yine saat 07:55:35'te Gökova Körfezi, Muğla,Menteşe'de 1.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah 07:33:16'da ise Bursa, İnegöl'de 7.00 derinliğinde 1.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Adana, Kozan ise 07:02:26'da 2.1 ile sallandı.

AFAD son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:

afaddepremler24mayis

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise saat 08:15:49'da Ege Denizi'nde 4.7 km derinliğinde ve 2.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 07:55:35'te ise Gökova Körfezi, Akdeniz'de 2.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Elmaçayır-İnegöl, Bursa sabah 07:33:15'te 2.0 ile sallandı ve Kedek-Kemah, Erzincan sabah 07:18:25'te 2.0 şiddeti ile sallandı.

Kandilli son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:

kandillisondepremler24mayis

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