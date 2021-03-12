Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli son depremler

12 Mart 2021 günü gerçekleşen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından tüm detayları ile paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verdiği bilgilere göre bugün yaşanan depremler, küçük sarsıntılardan oluşuyor.

DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege kıyılarında yer alıyor. Kuşadası Körfezi’nde sabah saatlerinde 1.2 ve 2.2’lik iki deprem meydana geldiği bildiriliyor. 2’den büyük olmayan birkaç sarsıntının da yine Ege ve Akdeniz kıyılarında gerçekleştiği görülüyor.

12 MART KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

12 MART AFAD DEPREM LİSTESİ





