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Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli son depremler

12.03.2021 08:54 | Son Güncelleme:
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Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi 12 Mart 2021’de gerçekleşen son depremlerin listesini açıkladı. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü yer alıyor. AFAD ve Kandilli tarafından, Ege açıklarında küçük sarsıntıların meydana geldiği söylendi.

12 Mart 2021 günü gerçekleşen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından tüm detayları ile paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verdiği bilgilere göre bugün yaşanan depremler, küçük sarsıntılardan oluşuyor.

DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege kıyılarında yer alıyor. Kuşadası Körfezi’nde sabah saatlerinde 1.2 ve 2.2’lik iki deprem meydana geldiği bildiriliyor. 2’den büyük olmayan birkaç sarsıntının da yine Ege ve Akdeniz kıyılarında gerçekleştiği görülüyor.

12 MART KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

KANDİLLİ 12 MART

12 MART AFAD DEPREM LİSTESİ

AFAD 12 MART

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kandilli rasathanesi

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