Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 19 Kasım Cuma 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

19 Kasım Cuma günü, Türkiye ve dünyada yaşanan depremler merak ediliyor. Akdeniz ve Ege'de depremler görülürken, ülkenin diğer bölgelerinde sarsıntılar meydana geldi. Peki, bugün nerelerde deprem oldu? İşte 19 Kasım Cuma günü son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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NEREDE DEPREM OLDU?

02:38 sularında Ege Denizi'nde 2.3'lük bir deprem gerçekleşti. Isparta ve Denizli'de küçük sarsıntılar yaşandı.

Depremlerden yalnızca ülkenin Güney bölgesi değil, Doğu bölgesi de etkilendi. 00:33 sularında Muş'un Bulanık ilçesinde 2.2'lik bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, 03:18 sularında Elazığ'da 2.3'lük bir deprem görüldü.

Malatya'da sabaha karşı 04:00'de 2.4'lük bir deprem gerçekleşti.

İŞTE 19 KASIM CUMA GÜNÜ SON DEPREMLER LİSTESİ



