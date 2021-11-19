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Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 19 Kasım Cuma 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

19.11.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Kasım Perşembe günü Burdur'da gerçekleşen deprem sonrası vatandaşlar, 19 Kasım Cuma günü Türkiye'de yaşanan depremleri araştırıyor. 19 Kasım Cuma günü Türkiye'de ve dünya çapında meydana gelen tüm depremler açıklandı. Peki, 19 Kasım Cuma günü nerelerde deprem oldu? İşte yanıtı...

Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 19 Kasım Cuma 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

19 Kasım Cuma günü, Türkiye ve dünyada yaşanan depremler merak ediliyor. Akdeniz ve Ege'de depremler görülürken, ülkenin diğer bölgelerinde sarsıntılar meydana geldi. Peki, bugün nerelerde deprem oldu? İşte 19 Kasım Cuma günü son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

NEREDE DEPREM OLDU?

02:38 sularında Ege Denizi'nde 2.3'lük bir deprem gerçekleşti. Isparta ve Denizli'de küçük sarsıntılar yaşandı.

Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 19 Kasım Cuma 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Depremlerden yalnızca ülkenin Güney bölgesi değil, Doğu bölgesi de etkilendi. 00:33 sularında Muş'un Bulanık ilçesinde 2.2'lik bir deprem meydana geldi.

Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 19 Kasım Cuma 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, 03:18 sularında Elazığ'da 2.3'lük bir deprem görüldü.

Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 19 Kasım Cuma 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Malatya'da sabaha karşı 04:00'de 2.4'lük bir deprem gerçekleşti.

İŞTE 19 KASIM CUMA GÜNÜ SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 19 Kasım Cuma 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...


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deprem kandilli rasathanesi
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