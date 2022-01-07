Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 7 Ocak Cuma 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

7 Ocak Cuma günü Türkiye'de ve dünyada yaşanan depremler, ilgiyle takip ediliyor. Ege Denizi'nde yaşanan sarsıntılar, Marmara Denizi'ne de yansıdı. Peki bugün nerede deprem oldu? İşte 7 Ocak Cuma 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
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KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
Sisam Adası'nda 2.6'lik deprem yaşandı. Marmara Denizi'nde ise 01:37 sularında 2.3'lük bir deprem gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, 02:53 sularında Denizli'de 1.0 oranında ufak bir sarsıntı meydana geldi.
Sabaha karşı 05:39 sularında Muş'un Bulanık ilçesinde 1.5 şiddetinde deprem yaşandı.
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