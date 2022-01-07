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Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 7 Ocak Cuma 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

07.01.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Ocak Perşembe günü Muş'un Bulanık ilçesinde gerçekleşen 3.0'lık deprem sonrası, Türkiye'de ve dünyada yaşanan depremler merak ediliyor. Girit Adası açıklarında sarsıntılar sürerken, Türkiye'nin Doğu bölgesi de küçük depremlere şahit oldu. İşte 7 Ocak Cuma 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 7 Ocak Cuma 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

7 Ocak Cuma günü Türkiye'de ve dünyada yaşanan depremler, ilgiyle takip ediliyor. Ege Denizi'nde yaşanan sarsıntılar, Marmara Denizi'ne de yansıdı. Peki bugün nerede deprem oldu? İşte 7 Ocak Cuma 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Sisam Adası'nda 2.6'lik deprem yaşandı. Marmara Denizi'nde ise 01:37 sularında 2.3'lük bir deprem gerçekleşti.

Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 7 Ocak Cuma 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, 02:53 sularında Denizli'de 1.0 oranında ufak bir sarsıntı meydana geldi.

Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 7 Ocak Cuma 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Sabaha karşı 05:39 sularında Muş'un Bulanık ilçesinde 1.5 şiddetinde deprem yaşandı.

Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 7 Ocak Cuma 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

İŞTE 7 OCAK CUMA SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 7 Ocak Cuma 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...


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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi
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