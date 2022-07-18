Deprem mi oldu? Son dakika son depremler listesi! 18 Temmuz 2022 Pazartesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü bulundukları şehirde sarsıntı hisseden kişiler konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki bugün deprem mi oldu? 18 Temmuz 2022 Pazartesi son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaların detayları haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU? 18 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

2022.07.18 03:49:05 35.2387 25.3128 5.4 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.07.18 03:44:44 35.8153 27.5567 9.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.07.18 02:04:30 45.7583 26.6970 88.1 -.- 3.9 -.- ROMANYA İlksel

2022.07.18 00:46:43 38.9962 43.7515 3.3 -.- 2.9 -.- MURADIYE (VAN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

