Deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

14 Mart 2021 yani bugün ülkemiz ile civarında gerçekleşen bütün depremler, AFAD ve Kandilli rasathanesi tarafından an be an paylaşılıyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ülkemizde bugün 3'ten büyük bir deprem olmadı.

DEPREM NEREDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre bugün gerçekleşen depremler Marmara ve Ege Denizleri civarında toplanmış durumda. Gece yarısından beri minik minik sarsılan bu bölgelerde gün içerisinde meydana gelen en büyük deprem ise 2.8 büyüklüğünde.

14 MART BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ

SAAT DERİNLİK ŞİDDET YER

09:27:11 53.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

09:14:19 15.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

08:39:49 13.8 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

08:34:43 5.4 -.- 1.4 -.- POLATPINARI-TUFANBEYLI (ADANA)

06:59:14 6.2 -.- 1.6 -.- ARSLANCA-GOLOVA (SIVAS)

06:58:35 6.1 -.- 1.5 -.- ARIFIYE (SAKARYA)

06:50:08 5.9 -.- 1.3 -.- CINARCIK (YALOVA)

06:37:54 9.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:34:55 17.6 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

06:31:26 3.7 -.- 1.3 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)

06:18:59 5.0 -.- 1.5 -.- BAHCEKAPI-(ELAZIG)

06:18:10 9.9 -.- 1.6 -.- HISARUSTU-KESAP (GIRESUN)

06:11:28 14.9 -.- 1.3 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

06:02:18 12.2 -.- 2.8 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

04:59:08 8.6 -.- 1.3 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)

04:56:11 5.4 -.- 1.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

04:38:03 7.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

04:13:28 21.8 -.- 0.9 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA)

03:45:20 10.9 -.- 1.6 -.- HASANLI-SINCIK (ADIYAMAN)

03:32:29 8.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

03:29:01 5.0 -.- 0.9 -.- YANIKCAKIR-MUTKI (BITLIS)

02:15:17 5.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ

02:06:32 5.0 -.- 1.6 -.- KARAAGAC-(VAN)

01:49:27 14.3 -.- 2.0 -.- KAZOREN-REFAHIYE (ERZINCAN)

01:46:37 5.0 -.- 1.6 -.- ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA)

01:34:32 15.7 -.- 1.2 -.- CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE)

01:29:51 17.1 -.- 1.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

01:25:57 26.5 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

01:23:55 7.9 -.- 1.4 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA)

01:21:31 5.4 -.- 1.4 -.- DIKILITAS-CEYHAN (ADANA)

01:06:23 19.8 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

00:47:52 3.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ

00:36:59 12.9 -.- 1.1 -.- AKPINAR-TUFANBEYLI (ADANA)