Deprem sigortası nedir? Deprem sigortası neden önemli?

Deprem sigortası ile ilgili konuşan Bağcı, Elazığ depreminin ardından yaşanan ilk 24 saat içinde kendilerine ulaşan hasar ihbar sayısının 2000’i geçtiğini belirtti. Bağcı, süreç bittikten sonra bu rakamın 25 bine çıkmasını beklediklerini açıkladı.

“DEPREM SİGORTASINDA BİNA YAŞININ ÖNEMİ YOK”

İSAD Yönetim Kurulu Başkanı Turusan Bağcı: “Doğu Anadolu içinde en düşük sigortalılık oranı Elazığ’dır. Bu çok düşük bir orandır. Sigortalı olandan sigortadan hasarını karşılayabilecekler. Bu noktada öncelikle poliçeleri yaptıkları sigorta acentelerini aramaları gerekir. Acenteler bu noktada çok ciddi destek sağlayacak ve yardımcı olacaktır. Acentelere ulaşamazlarsa DASK’a hasar ihbarda bulunabilirler. Buna ek olarak eşyalar zorunlu deprem sigortasında sigortalı değildir, sadece bina sigortalıdır. Bir evin sigortası; binanın kalitesine ve olduğu bölgeye göre değişiklik gösterir. Sigortalar yıllık olarak, 39 liradan 250 liraya kadar çıkabiliyor. Bunu da taksitle ödeyebiliyorlar. Doğu Anadolu Bölgesinden çok ciddi bir talep artışı var. Ancak şuan için Elazığ bölgesinde hasarlı binalarda sigortayı başlatamıyoruz, öncesinde binalarda hasar tespitte bulunmamız gerekiyor.” ifadesinde bulundu.

Sigortalarda bina yaşının önemi olmadığını belirten Bağcı: “Zorunlu deprem sigortasına tabi olan evlerde yıla bakmıyoruz. Red etmeden sigortasını yapıyoruz ancak 1999’dan çıkan deprem yönetmeliğine göre, 5 yaşına kadar olan evlerde eski evlere prim daha ucuz oluyor. Daha eski evlerde az bir prim farkıyla sigortalanabiliyor.” şeklinde konuştu.

