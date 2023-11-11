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DEPREM SON DAKİKA 11 KASIM 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

11.11.2023 09:17 | Son Güncelleme:
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Deprem son dakika haberlerine dair gelişmeler 11 Kasım 2023 Cumartesi günü yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, 11 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

DEPREM SON DAKİKA 11 KASIM 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 11 Kasım 2023 Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

11 KASIM 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.11.11 08:45:54 38.1488 37.8042 5.0 -.- 2.2 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.11.11 08:23:29 37.4875 36.9160 6.3 -.- 1.9 -.- SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.11 07:44:23 38.0913 36.2037 3.8 -.- 2.9 -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.11 07:12:22 36.2832 36.2390 5.4 -.- 1.4 -.- AKCAOVA-(HATAY) İlksel
2023.11.11 07:09:30 38.0882 37.5558 9.7 -.- 2.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.11.11 06:06:08 36.3673 35.8027 10.5 -.- 1.7 -.- KONACIK-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.11.11 06:04:56 34.6658 32.5465 13.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.11.11 05:50:41 38.2860 38.2333 8.4 -.- 1.6 -.- YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.11.11 05:31:00 36.4108 36.4737 5.4 -.- 1.7 -.- AKKUYU-KUMLU (HATAY) İlksel
2023.11.11 05:26:10 36.9645 27.1013 8.4 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.11 05:19:08 36.9302 27.5857 3.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.11 04:59:43 36.9348 27.0518 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.11 04:55:52 36.9423 26.9987 8.7 -.- 4.1 3.8 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.11 04:53:24 36.9510 27.0915 5.8 -.- 3.7 3.6 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.11 04:36:48 37.8802 36.0905 6.0 -.- 1.8 -.- TULU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.11 04:32:48 40.7152 34.1142 6.5 -.- 2.1 -.- YESILCAT-BAYAT (CORUM) İlksel
2023.11.11 04:32:22 37.7712 36.5990 1.1 -.- 2.1 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.11 04:16:19 36.9880 36.7350 4.7 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.11.11 03:14:57 38.3415 37.2600 8.4 -.- 1.4 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.11 03:11:19 38.0088 37.6417 10.6 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.11.11 03:06:08 38.5265 36.9793 5.0 -.- 2.1 -.- BUYUKTATLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.11 03:03:17 37.9665 36.6110 5.4 -.- 1.8 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.11 02:53:11 38.2273 29.7085 8.5 -.- 1.9 -.- KARAYAHSILER-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2023.11.11 02:46:08 39.4005 26.2195 8.3 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.11 02:40:45 38.2723 37.8293 8.4 -.- 1.3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.11.11 01:19:55 37.8392 36.4037 9.5 -.- 1.5 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.11 00:43:26 38.2472 38.3932 7.3 -.- 1.5 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.11.11 00:13:39 40.5615 34.8970 15.8 -.- 1.5 -.- KOPRUALAN-(CORUM) İlksel
2023.11.11 00:03:17 37.2765 35.4557 5.3 -.- 1.5 -.- SAYCA-IMAMOGLU (ADANA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

depremm

AFAD SON DEPREMLER EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Günün önemli manşetleri


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