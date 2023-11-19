DEPREM SON DAKİKA 19 KASIM 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte19 Kasım 2023 Pazar günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

19 KASIM 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.11.19 09:05:55 37.9767 36.5747 12.6 -.- 1.1 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.19 08:56:44 39.4662 27.9643 7.6 -.- 1.9 -.- KUCUKYENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2023.11.19 08:53:03 39.3710 28.2747 13.0 -.- 1.8 -.- ADALI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2023.11.19 08:43:44 37.7235 36.5607 21.2 -.- 1.3 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.19 07:41:43 38.3280 38.2440 5.5 -.- 1.5 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.11.19 07:06:41 38.4650 37.2850 7.9 -.- 1.7 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.19 06:18:51 36.0848 36.2715 1.1 -.- 1.5 -.- TURKMENMEZREASI-ALTINOZU (HATAY) İlksel

2023.11.19 05:54:07 38.7893 37.4467 2.6 -.- 1.6 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.11.19 04:50:33 38.5150 40.4527 15.4 -.- 1.8 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

2023.11.19 04:49:39 38.5505 40.4952 5.0 -.- 1.6 -.- BIRLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

2023.11.19 04:40:47 38.4457 45.0045 5.0 -.- 2.9 -.- IRAN İlksel

2023.11.19 04:13:31 37.0510 28.9165 16.0 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.11.19 03:58:30 37.0238 36.2645 5.0 -.- 2.0 -.- KARACALAR-(OSMANIYE) İlksel

2023.11.19 03:58:30 38.2375 37.6483 15.9 -.- 1.5 -.- GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.19 03:21:22 38.3708 37.7728 7.7 -.- 1.3 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.11.19 02:43:11 38.4685 31.8537 18.8 -.- 1.7 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel

2023.11.19 02:29:02 37.0292 28.2102 17.6 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.19 02:25:52 37.9693 26.9817 14.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.19 02:15:17 38.0747 36.5217 3.9 -.- 2.6 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.19 01:57:05 37.4238 37.0927 5.8 -.- 1.4 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.19 00:51:16 36.3972 26.5290 19.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2023.11.19 00:21:50 38.4880 31.8317 5.4 -.- 3.2 3.1 GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel

2023.11.19 00:14:32 39.1427 42.0740 5.1 -.- 2.6 -.- KARAAGIL-BULANIK (MUS) REVIZE01 (2023.11.19 00:14:32)

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.







